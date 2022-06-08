اتحاد الشركات الكورية : 70% من الكيانات الكبرى تسمح لموظفيها بالعمل عن بعد

أظهر مسح أن أكثر من 7 من كل 10 شركات كبيرة فى كوريا تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى بعد أن أزالت الحكومة معظم القيود المضادة لفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من شهر، بحسب وكالة يونهاب.

اتحاد الشركات الكورية (KEF) يجرى المسح على أكبر 100 شركة في البلاد

ووفقا لمسح أجراه اتحاد الشركات الكورية (KEF) على أكبر 100 شركة في البلاد من حيث المبيعات، مازال 72.7% من المستطلعين يعملون عن بعد.

وانخفضت النسبة بمقدار 18.8 نقطة مئوية من 91.5% في مسح مماثل قبل عام.

وقال اتحاد الشركات الكورية إن بعض الشركات الكبرى توقفت على ما يبدو عن السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد تماشيا مع قيود الفيروس المخففة.

كوريا ترفع إلزامية ارتداء الكمامة

وفي مايو، رفعت كوريا الجنوبية إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الهواء الطلق، باستثناء التجمعات الكبيرة التي تضم 50 شخصا أو أكثر، حيث تتجه للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفقا للنتائج، ذكرت ما يقرب من 44% من الشركات التي تسمح بالعمل عن بُعد أن العودة التدريجية إلى وضعها الطبيعي هي السبب الرئيسي، تليها تفضيلات الموظفين للعمل في المنزل بنسبة 21%.

وتوقع ما يقرب من 52% من المستجيبين أن يعود العمل عن بُعد في الشركات الكبيرة إلى مستوى ما قبل الجائحة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ويتوقع الباقي استمرار استخدامه أو توسعه.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 13,358 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، بما في ذلك 59 حالة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 18,188,200.

تجربة العمل من المنزل تثيت نجاحها

وبحسب موقع سكاى نيوز، أبلغت شركة “إير بي إن بي” الرائدة في إيجارات العقارات، موظفيها فى أبريل الماضى بأن بإمكانهم فعل ذلك “للأبد” ، بعد أن أثبتت تجربة العمل من المنزل نجاحها مع انتشار فيروس كورونا عالميا قبل أكثر من عامين.

ورغم اعتقاد الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية بريان تشيسكي أن العمل المكتبي يظل الأفضل، فإنه أعلن أن الموظفين بإمكانهم العمل عن بُعد من أي مكان في العالم من دون خفض أجورهم.

رئيس “إير بي إن بي” : العالم أصبح أكثر مرونة

وقال تشيسكي في تغريدات على “تويتر”، إن “العالم أصبح أكثر مرونة”، مما دفعه لمنح الموظفين حرية الاختيار إن كانوا يريدون استئناف العمل من المنزل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لموظفيه في رسالة بريد إلكتروني، أن الشركة ستضع جدولة جديدة للرواتب حسب البلد التي يعمل منها كل منهم، واعدا أصحاب الأجور الأقل من متوسط الرواتب في بلده بزيادة.

لكن تشيسكي قال إن الموظفين سيجتمعون بشكل حضوري 4 مرات على الأقل سنويا.

ولدى “إير بي إن بي” أكثر من 20 مكتبا حول العالم، في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأيرلندا والهند والصين وأستراليا والبرازيل ولوكسمبرغ واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

ويتراوح متوسط راتب الموظف في الشركة بين 56 ألفا و276 ألف دولار سنويا، وفقا لموقع “غلاسدور” المتخصص في التوظيف.