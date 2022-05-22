اتحاد الشركات: التأمين يستهدف الوصول للفئات الضعيفة في المناطق النائية

كشف الاتحاد المصرى للتأمين أنه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا جنوب صحراء إفريقيا على سبيل المثال، يمثل نفوق الماشية تهديداً لمصدر دخل الرعاة، لذلك يستهدف التأمين القائم على المؤشر الوصول للفئات الضعيفة في المناطق النائية كرعاة الماشية وتوفر لهم آلية لتقاسم المخاطر، حيث يتم استخدام بيانات الأقمار الصناعية لرصد الغطاء النباتي، وإنشاء مؤشر للجفاف لتسوية المطالبات عبر الهاتف المحمول في حالة انخفاض المؤشر.

التأمين يغطى نفوق الماشية

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه نظراً لأن التأمين يصرف تعويضا عندما يتوقع مؤشر التنبؤ بارتفاع معدل وفيات الحيوانات، فإنه يسمح للمزارعين بشراء العلف مسبقاً وتجنب أسوأ السيناريوهات، كما يتضمن التطبيق معلومات عن الثروة الحيوانية وبيانات عن الطقس.

ويساعد استخدام بيانات الأقمار الصناعية على التعرف على الأنواع المختلفة من الغطاء النباتي وإجراء تنبؤات دقيقة خاصة بكل منطقة، لذلك يتم استخدام اختبار الطائرات بدون طيار لزيادة التأكد من صحة البيانات.

ويمكن استخدام تقنيات مختلفة لتحديد الظروف المحيطة بالحيوانات في سياق منتجات التأمين لتقليل مخاطر التأمين على الحيوانات، في أنظمة الإنتاج الموسعة أو الرعوية يمكن أن توفر تقنية تحديد الهوية “RFID” معلومات دقيقة عن حالة الحيوانات من حيث العمر والصحة واللقاحات والموقع الجغرافي.

افتقار إفريقيا للتكنولوجيا الحديثة فى التأمين الزراعى

ورغم ذلك لم يتم استخدام هذه التكنولوجيا في السياق الأفريقي حتى الآن، لكن تم اختبار استخدام رقائق تحديد الهوية في الهند. حيث يتم الوصول إلى البيانات عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الأعمال التجارية لتقليل مخاطر خدمات التأمين أو الخدمات المصرفية الأخرى، مثل مقدمي القروض الائتمانية.

ويمكن جمع البيانات من خلال تطبيقات الأقمار الصناعية أو إدارة المزرعة، حيث يقوم المزارعون بإدخال بياناتهم والحصول على خدمات استشارية في المقابل. علاوة على ذلك، يمكن لمقدمي الخدمات المالية كالبنوك جمع معلومات عن الخلفية المالية للمقترضين وإنشاء تصنيفات ائتمانية تلقائية، ويسمح تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي بتحليل البيانات الجغرافية أو المناخية للمزرعة لتقييم المخاطر.

وتساعد قاعدة البيانات المحسنة على تسهيل عملية التنبؤ بالمخاطر أمام شركات التأمين مما يساعد على التوسع في المناطق التي يصعب الوصول إليها ويمكن أن تزيد من توفير الخدمات للفئات المهمشة.

تقدم بعض شركات التأمين أيضا تغطية تأمينية للمستثمرين ووسطاء تمويل المزارعين للتأمين ضد مخاطر الكوارث.