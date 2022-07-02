اتحاد الشركات : التأمين له دور فى إيجاد بيئة مجتمعية سليمة

إيماناً من الاتحاد بأهمية دور التأمين فى إيجاد بيئة مجتمعية سليمة والمساهمة فى تحقيق حياة أفضل للجميع، يسعى الاتحاد دائماً إلى تطوير الفكر التأمينى داخل السوق المصرى ومحاولة تطوير المنتجات التأمينية بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتساهم فى المحافظة على سلامة البيئة المجتمعية. ودائماً ما كان الاتحاد معنياً بموضوع الصحة وتقديم خدمات التأمين الطبى للعملاء خاصة أن الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهتم بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه للإنسان. ومن ثم فقد قام الاتحاد بالخطوات التالية بهدف تعزيز مساهمة التأمين فى تقديم الخدمات المرتبطة بالصحة:

تعاون مع الاتحاد العربى والجمعية فى تنظيم الملتقى الإقليمى للتأمين الطبى

ينظم الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية الملتقى الإقليمى للتأمين الطبى والرعاية الصحية والذى يعقد كل عامين، ويتم من خلاله تناول أحدث المستجدات التى تطرأ على منظومة التأمين الطبى والرعاية الصحية وذلك من خلال المناقشات والمحاضرات التى يلقيها نخبة من الخبراء المحلييين والعالميين أثناء جلسات الملتقى. وقد تم حتى الآن تنظيم سبعة ملتقيات كان آخرها فى بداية هذا العام.

كما ساهم الاتحاد أيضاً فى الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه حول قانون التأمين الصحى الشامل حيث تقدم الاتحاد بعدد من المقترحات لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل من بينها أن تسمح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مباشرة مع العملاء، وذلك بالنسبة لتغطيات مخصصة قد لا تقدمها المنظومة كنظام الشبكة الطبية على سبيل المثال.

تنظيم الماراثون الثالث بمركز شباب الجزيرة

قام الاتحاد بتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية والتى من شأنها الدعوة إلى المحافظة على الصحة البدنية والنفسية للإنسان من خلال ممارسة الرياضية وكذلك زيادة الوعى التأمينى لدى أفراد المجتمع، غذ قام الاتحاد بتنظيم ثلاث مسابقات للجرى (ماراثون) خلال عامى 2018 و2019 ويقام الماراثون الثالث هذا العام اليوم بمركز شباب الجزيرة الرياضى.

كما يقوم الاتحاد بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية على هامش فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوى وذلك بهدف إعطاء المشاركين فى المؤتمر الفرصة للحصول على فترة استراحة والتخلص من أعباء وضغوط العمل.

قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين الطبى والرعاية الصحية وذلك بهدف مناقشة أحدث المستجدات التى تطرأ على هذا النوع من التأمين وكذلك محاولة تصميم التغطيات التأمينية التى تلائم احتياجات العملاء فى هذا الصدد.