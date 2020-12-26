اقتصاد وأسواق

اتحاد الشباب العربي يوقّع بروتوكول تعاون مع «آيكوسات» في مجال التدريب والدعم الفني

التعاون يستهدف دعم سوق العمل العربي
الشاذلي جمعة 7:19 م, السبت, 26 ديسمبر 20 7:19 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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وقّع المركز الدولي للدراسات والتدريب “آيكوسات” بروتوكول تعاون مع اتحاد الشباب العربي؛ التابع لجامعة الدول العربية، ويستهدف البروتوكول التعاون بين الطرفين وتوفير دورات تدريبية معتمَدة من جهات دولية للشباب العربي.

من جهته كشف الدكتور وائل زكى، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للدراسات والتدريب “آيكوسات”، أن مركزه سيقدم الدعم الإداري والفني لأعضاء اتحاد الشباب العربي، وكذلك خدمات التدريب؛ بهدف رفع كفاءة المتدربين وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وإكسابهم الخبرة اللازمة في التخصصات المختلفة ضمن أكثر من 155 دورة وبرنامج تدريبي يقدمها المركز في التخصصات المختلفة.

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التعاون يستهدف دعم سوق العمل العربي

وأضاف زكى أن هذه الدورات التدريبية تسهم في توفير كوادر مدربة وجاهزة لسوق العمل العربي في التخصصات المختلفة، لافتًا إلى أن الشباب العربي هم قادة المستقبل ممن سيحملون على عاتقهم مسئولية النهوض بالمنطقة العربية وإعلاء قيم العلم والوصول إلى العالمية.

ممثلى اتحاد الشباب العربى وأيكوسات

وأشار رئيس مجلس إدارة آيكوسات إلى أن العلم هو القاعدة التي ترتكز عليها أي مهنة، وتأتي الأنشطة العلمية بالمؤسسات التعليمية لتضع القواعد لمختلف المهن، ولكن بناء المهنة لا يأتي إلا بالممارسة، وهذا البناء يعلو بالخبرة وتندمج بالتجربة والخطأ، وهنا يأتي دور التدريب الذى يوفر التجارب الإيجابية لمواكبة المتغيرات اليومية في كل مهنة بسوق العمل، لافتًا إلى أن مركزه يسهم في توفير مهنيين وتقنيين أكْفاء لديهم القدرة على المنافسة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لتحقيق أهدافهم والوصول إلى الاحترافية.

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اتحاد الشباب العربى إحدى أذرع جامعة الدول العربية

حضر توقيع البروتوكول كل من د. محمد كامل رئيس الاتحاد فى مصر، والمهندس عمرو عمارة رئيس اتحاد الشباب العربي، وقيادات المكتب التنفيذي بالقاهرة، والدكتور وائل زكى رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للدراسات والتدريب.

وأشار المهندس عمرو عمارة إلى أن الاتحاد يضم في عضويته 250 ألف شاب على مستوى الدول العربية والجاليات العربية بالخارج، وهى تمثل قوة بشرية ضخمة وشبابًا طموحًا لديه الرغبة في الارتقاء بحاضر ومستقبل الوطن العربي متسلحًا بالعلم والأمل ويسعى لتقديم حلول لمشكلات المجتمع العربي من خلال الابتكار والإبداع.

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بقلم الشاذلي جمعة

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