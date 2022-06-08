اتحاد السياحة الروسي يبحث مع نظيره المصري زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

ذكرت وكالة روسيا اليوم أن اتحاد السياحة الروسي أجري محادثات مع نظيره المصري بهدف زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، واستخدام البطاقة المصرفية الروسية “مير” في المنتجعات السياحية المصرية.

وأوضحت روسيا اليوم، أن رئيسة الاتحاد زارينا دوجوزوفا، كتبت منشور في قناتها على تطبيق التلجرام ، إنها أجرت محادثات أمس الثلاثاء بهذا الشأن عبر تقنية الفيديو مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار .

وأشارت دوجوزوفا إلى أن مصر تعتبر واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة للروس لقضاء إجازاتهم ، حيث انه في غضون 4 أشهر من العام الماضي منذ استئناف الحركة الجوية، بلغ حجم السياح القادمين ن روسيا إلى مصر ما يقرب من مليون سائح.

ووفقا لدوجوزوفا، فقد تمت مناقشة عدد من الطلبات التي تهم السائح الروسي و منها بحث زيادة في عدد الرحلات وإمكانية الدفع بواسطة بطاقة “مير” في المنتجعات السياحية المصرية.

يشار إلى أن عدد السياح الروس في مصر كان يبلغ 35 الف سائح وذلك في شهر فبراير الماضي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.