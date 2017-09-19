اتحاد السباحة يسعى لتوفير عقود رعاية لهذا الرباعي

علي المصريقال المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة، اليوم الثلاثاء إن الاتحاد سوف يسعى خلال الفترة المقبلة لإيجاد رعاة لتوقيع عقود رعاية للأبطال مروان القماش وأحمد أكرم ومحمد سامي وعلى خلف الله. ووصف إدريس، في تصريحات له العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة مع أحد الشرك

علي المصري

قال المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة، اليوم الثلاثاء إن الاتحاد سوف يسعى خلال الفترة المقبلة لإيجاد رعاة لتوقيع عقود رعاية للأبطال مروان القماش وأحمد أكرم ومحمد سامي وعلى خلف الله.

ووصف إدريس، في تصريحات له العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة مع أحد الشركات الخاصة لرعاية البطلة العالمية فريدة عثمان بأنه “العقد الأول الذي يحدث في تاريخ اللعبة”.

وأشار “إدريس” إلى أن تلك العقود ستساعدهم فى المشاركة فى العديد من البطولات الدولية والعالمية.

وأوضح أن هذا الأمر يؤدى إلى رفع المستوى الفنى والبدني للاعبين، و يعود على مصر بتحقيق الإنجاز تلو الأخر في لعبة السباحة التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ، لم تشهده من قبل رغم أن الاتحاد مر على أنشائه أكثر من 107 سنة.

وأضاف رئيس اتحاد السباحة أن الهدف الذي يسعى اليه بالتعاون مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تحقيق ميدالية أوليمبية فى دورة الالعاب الاوليمبية المقبلة رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال صيف 2020.