اتحاد الدواجن: 8 شركات دواجن تبدأ التوريد لوزارة التموين

أكد اتحاد منتجي الدواجن أن شركات المجازر بالاتحاد العام تقوم حاليًا بتوريد الدواجن للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التمنوين وتم التوريد حتى الآن من شركان الرواد، والوطنية، والخواص، ونسك، والأهرام، والدقهلية، والشناوي، وروستي، وجارٍ التوريد اليوم من الشركات التي تم التعاقد معها.

وأكد الاتحاد أن الشركات سوف تقوم بإمداد منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكامل احتياجاتها من الدجاج.

تقدم اتحاد منتجي الدواجن 11 أكتوبر الماضي بـ4 مذكرات عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا وزيري الزراعة والتموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يعرب فيها عن تضرره من استيراد الدواجن مجزئات ودواجن من السوق الأمريكية، خاصة أنه لا يوجد عملة صعبة لاستيراد خامات الأعلاف.

وتضمنت فحوي المذكرات أنه سبق وان تقدم الاتحاد إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 17 -1-2022 وتاريخ 10-8-2022 بمقترح الاتحاد بأن تقوم شركات التحاد بإمداد جمعيات ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالدجاج المجمد إنتاج المزارع المصرية وبالأوزان التي يطلبونها وبأسعار جيدة على أن يتغير السعر أسبوعيًا طبقا لسعر بيع الدواجن الحية.

وأضاف نص المذكرة أن شركات عديدة محلية قامت بتقديم عروض أسعار لكل من الدجاج المبرد والصدور والأوراك والفيلية للشركة القابضة مباشرة ولم يتم البت في أي من هذه العروض .

وأكدت المذكرة انه لذلك فإن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يعلن رغبته في توريد الدواجن والمجزئات من إنتاج المجازر المصرية وبالأوزان المطلوبة مع العلم أن الاستيراد سيدمر الصناعة المحلية ويؤدي إلي غلق المجازر والمزارع اليت يبلغ الاستثمار فيها أكثر من 100 مليار جنيه ويعمل بها قرابة 3 ملايين ونصف المليون عامل مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري .