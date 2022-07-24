اتحاد الدواجن يورد 7000 طبق بيض لوزارة التموين  

كشف اتحاد منتجي الدواجن التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن بيع 7000 طبق بيض لوزارة التموين لعرضها في المنافذ التابعة لها منذ يوم الخميس الماضي وحتي اليوم، مشيرا إلي أن وزارة التموين تحصل علي طبق البيض “وصال ” بسعر 62 جنيها ، لتعرضه فى منافذها بأسعار أقل من السوق بنحو 30% بالإضافة إلى افتتاح منفذ خاص بالبيض، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح سلع غذائية يحتاجها المواطن بأسعار مخفصة عن الأسواق الخارجية .

وقال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن لـ “المال ” إنه حتي الآن بلغت حجم المبيعات لوزارة التموين نحو 7000 طبق بيض منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتي اليوم .

و أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، في تصريحات اليوم أنه تم طرح كرتونة البيض بـ 62 جنيها والأحمر بـ 64 والأسعار مرشحة للانخفاض، مشيرا إلى أنه سوف يتم طرح كميات فى منافذ الوزارة، بالإضافة إلى سيارات سوف تتحرك إلى بعض ميادين القاهرة والجيزة.