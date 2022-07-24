اتحاد الدواجن يورد 1000 طبق بيض لوزارة الزراعة

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في طرح 1000 طبق بيض اليوم الأحد ويتم طرحها اليوم بسعر 62 جنيها فى منافذها بأسعار أقل من السوق بنحو 30% بالإضافة إلى افتتاح منفذ خاص بالبيض، وذلك فى اطار سعى الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح سلع غذائية يحتاجها المواطن بأسعار مخفصة عن الأسواق الخارجية.

وقال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن ل”المال ” أن تم اليوم تسليم 1000 طبق بيض لوزارة الزراعة لكي يتم تسويقها بسعر 62 جنيه في السوق مشيرا إلي أنه تم تسليم الطبق الواحد ب60 جنيه وهو سعر مماثل لسعر السوق اليوم .

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أنه تم طرح كرتونة البيض بـ 62 جنيهاً، والأحمر بـ 64 جنيهاً، والأسعار مرشحة للانخفاض، مشيراً إلى أنه سوف يتم طرح كميات فى منافذ الوزارة، بالإضافة إلى سيارات سوف تتحرك إلى بعض ميادين القاهرة والجيزة.