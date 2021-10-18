اتحاد الدواجن يمد منافذ «أمان» بـ 30الف بيضة

اكد تقرير صادر عن اتحاد منتجي الدواجن تسليم 30000 بيضة لسيارات ( أمان) التابعة لوزارة الداخلية من المزارع مباشره لبيعها بسعر مخفض للجمهور .

واكد محمود العناني رئيس الاتحاد ل”المال” أنه سيتم تزويد منافذ امان والشركة القابضة للصناعات الغذائيه بكميات من البيض تلافيا لاستمرار وتيرة ارتفاع الأسعار اكثر من ذلك .

طالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، من الجهات المعنية التي تمنح حقوق استيراد الذرة الصفراء إلى دعم المنتج المحلي عبر إيقاف الاستيراد مؤقتا لتصريف المحصول المحلي ،للمساهمة في عودة العصر الذهبي للزراعة المصرية إلى سابق عهدها، وتكرار ما حدث في نجاح منظومة القطن.

وتبلغ اسعار طبق البيض في المزرعة 48جنيها والمستهلك ب55جنبها طبقا لتجار .

كما طالب بمنح مزارعي الذرة الصفراء حوافز لزيادة المساحات ولضمان تسويق جيد للمحاصيل، خاصة مع اتساع الفجوة الاستيرادية إلى 12 مليون طن سنويا في مقابل 3.1 مليون طن ذرة صفراء محلية.

وأفاد السيد بأن سبب ارتفاع اسعار الدواجن نتيجة خروج نسبة من المنتجين سابقًا بعد جنون أسعار الاعلاف التي نستورد 70%منها من الخارج، ويتراوح طن العلف من 8000 إلى 8200 جنيه معبأ أرضه

وأكد السيد أن سعر الذرة الصفراء المستوردة سائب علي أرضه ب4700 جنيه، بينما المعبأ أو الوصال يباع بسعر أعلى، مشيرًا إلى أن وجود قفزة في سعر الدواجن الحية التي يبلغ سعر الكيلو 25 جنيها في المزرعة وللمستهلك بـ29جنيها، وطبق البيض الأبيض في المزرعة بـ43 جنيها، والمستهلك بـ47 جنيهـا، والاحمر بـ45 جنيها في المزرعة وللمستهلك بـ50 جنيها .