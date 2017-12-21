اتحاد الدواجن يلجأ للرئاسة لوقف استيراد الأوراك

درويش: دخول هذه المنتجات رخيصة السعر يهدد المنتجين ويدمر الصناعة الصاوي أحمدأكد الدكتور نبيل درويش رئيس ٱتحاد منتجي الدواجن أن دخول مجزئات دواجن -أوراك -لأول مرة وانتشارها في الأسواق يهدد الانتاج المحلي نظرا لتراجع السعر مقارنة مع الدواجن المحلية .وقدم الاتحاد طبقا

درويش: دخول هذه المنتجات رخيصة السعر يهدد المنتجين ويدمر الصناعة



الصاوي أحمد

أكد الدكتور نبيل درويش رئيس ٱتحاد منتجي الدواجن أن دخول مجزئات دواجن -أوراك -لأول مرة وانتشارها في الأسواق يهدد الانتاج المحلي نظرا لتراجع السعر مقارنة مع الدواجن المحلية .

وقدم الاتحاد طبقا الدرويش مذكرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تتضمن خطر انتشار هذة المجزئات على الأسواق والمنتجين خصوصا بالنظر لبعض الدول التي سمحت بدخول هذة المنتجات وحدث تدمير الصناعة المحلية بها مثل جنوب إفريقيا وبولندا .

جاء ذلك بعد ظهور كميات كبيرة من مجزئات الدواجن المستوردة الأسواق، بواسطة بعض الجهات الحكومية وبيعها عبر سيارات متنقلة .

وأشار درويش إلى أن المستهلك الأجنبي لا يستهلك هذة النوع ولكن يتم فرمها أو حرقها وبالتالي يكون سعرها منخفض وبعد وصولها لمصر لا تتجاوز 12جنيها للكيلو عبر بعض المنافذ الحدودية المتنقلة .

وأوضح درويش أن سبب ظهور الأزمة هي اكتشاف وجود سيارات متنقلة تحمل شعارات تحيا مصر في ميدان الجيزة وتم التحفظ علي الشحنة وتقديم المسؤولين للنيابة بواسطة وزارة الزراعة .

ونوه إلى أن هذة المجزئات انتشرت بشكل كبير حتى تسربت إلى الهايبر ماركت وتباع بسعر 15جنيها أو محلات المأكولات نتيجة انخفاض سعرها .

وأكد “درويش ” أن هذة الأزمة تكررت منذ السبعينات ،من خلال السماح لأحد المستوردين بتوريد مجزئات الدواجن من السوق الأمريكي ولكن تم وقف الاستيراد بعد اكتشاف أنها مجزئات غير صالحة وغير مضمون أنها مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية.

ولفت درويش أن وزارة التموين لوحت أكثر من مرة باستيراد مجزئات دواجن رخيصة وبيعها عبر السيارات المتنقلة والمنافذ ولكن القرار لا ينفذ بسبب عدم التأكد من جودة هذه اللحوم.

