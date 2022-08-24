«اتحاد الدواجن» يفاوض «أمان» لتوريد 2000 طن بقيمة 120 مليون جنيه

بدأ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن مفاوضات مع منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، لتوريد 2000 طن من الدواجن، بقيمة تقارب 120 مليون جنيه.

قال محمود العنانى رئيس الاتحاد إنه فى حال نجاح المفاوضات سيتم بدء التوريد إلى منافذ «أمان» بداية من الشهر المقبل، على أن يستمر حتى نهاية العام الجارى، مضيفا أن سعر الكيلو داخل المفاوضات يبلغ 60 جنيها للدواجن المخلية، ويعد تنافسيا مقارنة بالمتداول فى الأسواق – على حد وصفه.

وأوضح العنانى لـ«المال» أن المفاوضات تتم وفقا لاستراتيجية الدولة لتشجيع المنتج المحلى ودعم المنتجين المصريين عوضا عن الاستيراد، مشيرا إلى أنه جارٍ التفاوض مع جهات حكومية أخرى لتوريد احتياجات شركاتها من الدواجن.

وتمثل صناعة الدواجن المحلية جزءًا من الأمن الغذائى القومى المصرى، إذ يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، ويتجاوز إنتاج مصر منها 1.5 مليار دجاجة سنويًا تنتج حوالى 14 مليار بيضة مائدة، وفقا للاتحاد.

ويبلغ إجمالى عدد المنشآت الداجنة حوالى 38 ألفا، تشمل: «مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات».

ويتجاوز حجم استثمارات القطاع الداجنى فى مصر 100 مليار جنيه سنويًا، ويسهم بنحو %75 من توفير البروتين الحيوانى للمصريين.