اتحاد الدواجن يشارك في مبادرة تخفيض أسعار السلع (مستند)

وزع اتحاد منتجي الدواجن منشورًا على أعضائه يتضمن مشاركته بمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الغذائية.

وتضمن المنشور الذي حصلت المال علي نسخة منه أنه طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها مجلس الوزراء فإن الاتحاد سوف يشارك فيها لتخفيف الأعباء عن المستهلكين رغم التحديات التي تواجه القطاع الداجني.

وأوضح المنشور أن السبب في ارتفاع اسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الماضية هو عدم دخول دورات جديدة للحدود والأمهات مما ادي الي ذلك.

وكشف المنشور أنه رغم استمرار ارتفاع اسعار خامات الأعلاف فإن مشاركه الاتحاد في المبادرة لإعلاء الحس الوطني.

وكشف المنشور أن سعر طبق البيض في المبادرة 125 جنيها للمستهلك بدلا من 150 جنيها وسعر كيلو الدواجن للمستهلك 73 جنيها بدلا من 80 جنيها وسعر الدواجن المجمدة 105 جنيهات للكيلو بدلاً من 130 جنيها.

وأكد الدكتور ثروت الزيني عضو الاتحاد أنه سيتم تطبيق اسعار المبادرة الجديدة ابتداءً من يوم السبت المقبل.