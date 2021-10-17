اقتصاد وأسواق

«اتحاد الدواجن» يتفق مع «القابضة للصناعات الغذائية» و«الداخلية» على إتاحة «البيض» بأسعار مخفضة

50 جنيها للكرتونة وعبر المنافذ التموينية للأولى وعربات "أمان" التابعة للثانية
أحمد علي 7:01 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 7:01 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الاتحاد اتفق مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، على إتاحة سلعة البيض في منافذهم بأسعار مخفضة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه سيتم إتاحة سلعة “البيض” للمواطنين بسعر 50 جنيها لكرتونة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضبط حركة الأسعار التي ارتفعت بشكل مفاجئ لتتخطى الـ 55 و60 جنيها للكرتونة في بعض المناطق.

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وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ان الوسطاء او السماسرة هم السبب الرئيسي لتذبذب حركة أسعار البيض و الدواجن، موضحًا انه تواصل مع وزير الزراعة لحل أزمة ارتفاع الأسعار وبحث الأسباب التي ادت الى تلك الأزمة.

يُذكر ان وزارة الرزاعة اتفقت مع البورصة المصرية على بدء تداول سلعتي “البيض” و”الدواجن” في البورصة السلعية لضمان التسعير العادل، بشكل يعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

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وأشار بيان البورصة المصرية الى ان تأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسة وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكافة الاطراف ذات الصلة ووضع آليات التطبيق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.

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وتنتج مصر نحو 1.6 مليار دجاجة سنويًا، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل لـ 97%، بينما يبلغ انتاج مصر من البيض الى 13 مليار بيضة سنويًا.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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