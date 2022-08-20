«اتحاد الدواجن» : ننتج 800 ألف طبق بيض يوميا

أكد اتحاد منتجي الدواجن أن إنتاج مصر حاليا من البيض سجل 800 ألف طبق بيض يوميا، يضم كل طبق 30 بيضة بما يعني أن إنتاجنا اليومي 24 مليون بيضة وأن إنتاج مصر من البيض يتراوح بين 7 إلي 8 مليارات بيضة حاليا مقابل 13 مليار بيضة مؤخرا .

وفي خطوة احتوائية يستعد اتحاد منتجي الدواجن لضم 25% من قطاع الدجاج البياض لمنظومة الاتحاد وذلك بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة للحفاظ على مستويات الأسعار الجيدة في السوق وعدم تركها في مهب تقلبات السوق التي وصلت إلى 90 جنيها للطبق خلال الأسابيع الماضية قبل أن يتراجع الطبق إلى 60 جنيها للمستهلك و50 جنيها في المزرعة حاليا.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن لـ”المال ” أن هناك خطة لإقامة بورصة للدواجن لإحكام آليات التسعير المختلفة بشكل يرضي الطرفين وتشمل خطة التنفيذ الجلوس مع عدد من السماسرة والتجار.

وأضاف السيد أن أسعار البيض البلدى 60 جنيها للطبق، مضيفا أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويا.

وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكشف السيد أن سعر كرتونة البيض اليوم يدور حول 55 و60 جنيها مقابل تكلفة إنتاجية تصل إلى 65 جنيها للطبق وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير حيث تم تصدير كميات كبيرة من البيض للإمارات.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها مؤخرا أن حجم الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية قفز من 120 مليون جرعة إلى 2 مليار سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

وبلغت أسعار البيض الأحمر 58 جنيها للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.