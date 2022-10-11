اتحاد الدواجن: نتسلم 20% فقط من احتياجاتنا من الذرة والصويا

أكد اتحاد منتجي الدواجن أنه يتم تسلم 20 % فقط يوميا من الذرة والصويا من إجمالي احتياجات السوق اليومية حاليا .

واضاف أن عددا من تجار وموزعي الأعلاف قاموا بأساليب تسويقية جديدة لجذب عملاء جدد من منتجي الدواجن لاسيما مع ارتفاع أسعار العلف بشكل قياسي هذة الأونة حيث قام عدد منهم بتطبيق خصما علي إجمالي مشتروات كل عميل بنسبة 5 % بنهاية الدورة .

وأكد محمد الباز تاجر أعلاف من المنصورة أن سعر العلف الداجني يتراوح حاليا بين 14 ألف و15 ألف جنيه للطن الواحد مقابل 12 ألف جنيه للطن قبل الحرب الروسية الأوكرانية حيث تستحوذ الدولتان علي نصيب الأسد في صادرات خامات الاعلاف التي تعد المادة الخام له وهي الصويا والذرة .

وأضاف الباز أنه نظرا لارتفاع أسعار العلف بشكل مبالغ فيه حاليا تم استحداث آليات ترويجية لجذب المربين نحو تسكين دورات جديدة من خطوط الأنتاج عبر تفعيل خصم بنسبة 5 % عن إجمالي فواتير الدورة .

وأوضح الباز أن الدورة عمر 40 يوما وبعدد 10 الاف طائر تتكلف علف فقط 600 ألف جنيه وأن الخصومات عليها تصل إلى 30 ألف جنيه في نهاية الدورة .

ومن جانبه، أكد ثروت الزيني عضو اتحاد منتجي الدواجن ومالك مصنع “الأسد ” للأعلاف أن هناك بعض التجار من يقوم بالترويج لجذب الزبائن من خلال تخفيض ثمن البيع ولو قليلا.

وأوضح الزيني أنه تم إرسال عدة مذكرات لوزير الزراعة ومجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لزيادة نسبة الإفراجات من الصويا والذرة التي تعطلت خلال الفترة السابقة ، مشيرا إلي أن حجم العجز في السوق حاليا 80 % حيث لا يتم توفير دولار جمركي يتوازي مع الأحتياجات اليومية التي تصل إلي ما بين 20 إلي 25 ألف طن ذرة وصويا .

ولفت الزيني إلى أن هناك الكثير من مزارع الدواجن من يتعرض للتوقف وأيضا مصانع الأعلاف .

كان اتحاد منتجي الدواجن قدم استغاثة خلال الفترة الماشية بمحافظ البنك المركزي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والسيد القصير وزير الزراعة لبحث تدبير العملة الدولارية لفتح اعتمادات مستندية لدخول المنتج من الموانئ .

ومن جانبه، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية أن 30 % من القوة الأنتاجية قد خرجت من السوق خلال ازمة ارتفاع اسعار الأعلاف حاليا لكن استدرك أن الكثير من المنتجين الكبار والشركات المنظمة تقوم بتدبير أمورها حاليا .

وأوضح السيد أن من بين التدابير الجديدة التي قامت بها هذة الشركات هو بيع بعض القطعان كبيرة السن كلحوم وأيضا تقليص عدد الوجبات اليومية وغيرها من الأمور .

وأشار السيد إلى أن قطاع الدواجن تعرض لكبوات وهزات في السابق مثل ازمة انفلونزا الطيور ولكنه وقف علي قدميه مجددا .