اتحاد الدواجن : خسائر إنتاج طبق البيض 39 جنيها

كشف تقرير صادر عن شعبة إنتاج بيض المائدة باتحاد الدواجن إرتفاع تكلفة إنتاج البيض بواقع 8 جنيهات خلال الأسبوع الجاري مسجلا 128 جنيها بدلا من 120 جنيها مؤخرا بينما يباع في المزرعة بـ89 جنيها .

وأضاف تقرير حديث للشعبة اطلعت عليه ” المال” أن طبق البيض يحقق خسائر بقيمة 39 جنيها حاليا لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الصويا وغيرها من مستلزمات الإنتاج يضاف لها تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وانخفاض معلات شراء المنتج .

و تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم وتأرجحت أسعار أعلاف التسمين بين 26700 جنيه و 27500 جنيه وعلف الماشية 19000 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 24700 جنيه إلي 27000 في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 17500 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وفي سياق آخر من المرتقب أن يعقد اتحاد منتجي الدواجن جمعيته العمومية الثلاثاء المقبل في مقر مركز الأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة .



وأوضحت المصادر أنه سيتم بحث وعرض مطالب الاتحاد من وزارة الزراعة خلال الاجتماع المرتقب وأهمها زيادة ضخ خامات الأعلاف في السوق .

يذكر أن حجم إفراجات الأعلاف طبقا لبيانات وزارة الزراعة سجلت 2.7 مليون طن منذ أكتوبر الماضى حتى الآن بقيمة فاقت 3 مليارات دولار.

جدير بالذكر أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 17600 جنيه خلال الفترة الماضية مقابل 19000 للبرازيلي والأوكراني والذرة الكورن فلاك الأرجنتينى 19600 والجلوتوفيد المحلى 18000 والردة 10500 جنيه للطن والجيلوتين 50 ألف جنيه للطن وكسب العباد 28000 جنيه.