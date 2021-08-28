اقتصاد وأسواق

«اتحاد الدواجن»: الخسائر مستمرة والكيلو يفقد جنيها من التكلفة عند التسويق

نرصد خسائر منتجي الدواجن
الصاوي أحمد 3:01 م, السبت, 28 أغسطس 21 3:01 م, السبت, 28 أغسطس 21

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أكد اتحاد منتجي الدواجن أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن 22 جنيها وسعر البيع من المزرعة 21 جنيها فقط ويخسر المربي جنيها واحدا في الكيلو.

وربط الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن نجاح الدولة في تطبيق بروتكول الذرة الصفراء بين المزارعين والمربين بالسعر العالمي للذرة، حيث كلما ارتفع عالميا كلما ازدادت فرصة نجاح التطبيق والعكس صحيح، خاصة مع سياسة التحرر الاقتصادي وغياب الدعم.

وحدد نائب رئيس الاتحاد نجاح التطبيق في توافر المنتج بمواصفات وشروط وزارة الزراعة، هي نسبة الرطوبة الملائمة ودعم العاملين في القطاع سواء كانو من المزارعين أو المربين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة.

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وطبقا لتجار صناعة الدواجن، فإن أسعار الفراخ تتراوح بين 21 و22 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويتراوح السعر للمستهلك بين 26 و30 جنيهًا، وأسعار الدواجن المجمدة، الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيهًا، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيهًا للكيلو، وسعر الدواجن الساسو سجل 40 جنيهًا.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت عن اتفاق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لشراء الذرة الشامية من المزارعين بـ 4500 جنيه للطن وفقا للمعايير والضوابط التي حددتها الوزارة.

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جاء هذا الاتفاق بعد نجاح الدولة في تنفيذ الزراعة التعاقدية لمحصول فول الصويا لتلبية احتياجات صناعة الزيوت والاستفادة من مخلفات الصويا في صناعة الأعلاف.

وتبلغ الاستثمارات بقطاع الثروة الداجنة نحو 100 مليار جنيه، وتولي الدولة المصرية أهمية كبرى لتنمية القطاع الذي يوفر البروتين لشريحة واسعة من المستهلكين عبر التوسع في منح الرخص للشركات بمناطق الاستصلاح الجديدة.

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ويستوعب القطاع حوالى 3 ملايين عامل، وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 97%.

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بقلم الصاوي أحمد

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