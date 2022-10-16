اتحاد الدواجن: الإفراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذرة فول الصويا

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه تم الإفراج عن كمية من بذرة الذرة الصويا المخزنة بالموانئ المصرية، وذلك بعد اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الاتحاد ووزير الزراعة.

وقال الاتحاد في بيان له مساء اليوم الأحد، إنه تمت الموافقة على تكرار هذه الافراجات أسبوعيا للحفاظ على استقرار السوق المصرية، والعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء بصورة نهائية.

وأضاف البيان، أنه تم بالفعل اليوم الإفراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذور فول الصويا بما يعادل أكثر من 60 ألف طن.

وأشار إلى سيتم الإفراجات بصورة أسبوعية لمساندة الذرة الصويا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد اهتمامه الكبير بصناعة الدواجن والحفاظ عليها نظرا لما حققته من اكتفاء ذاتي.