اتحاد الدواجن: إنتاجنا من البيض والفراخ منع أسعار اللحوم من الارتفاع بشكل كبير

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه “لولا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض لشهدت أسعار اللحوم الحمراء قفزات قياسية”، مضيفا أنه “بدأ يحدث توازن في الأسعار سواء الدواجن أو بيض المائدة”، عازياً ذلك لتراجع أسعار الخامات .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأضاف أنه “هناك تراجع كبير في أسعار الخامات بحسب دولة المنشأ فعلى سبيل المثال تراجعت أسعار الطن من الذرة الصفراء من 19 ألف بواقع ثلاثة آلاف جنيه بينما فول الصويا لم يحدث تراجع كبير حيث تراجع سعر الطن من 42 ألف جنيه، لـ 39 ألف للطن، بينما تكلفته لا تتجاوز 23 ألف جنيه”.



وتابع : ” أسعار البيض تراجعت بشكل كبير ووصلت اليوم إلى 84-85 جنيهاً في المزرعة وكذلك الدواجن تراجعت من 67 جنيها إلى 63 جنيها للكيلو جرام”،.



وطالب بزيادة الافراجات بالاخص في قطاع فول الصويا قائلاً : “نحتاج لمزيد من الافراجات في فول الصويا ولازم يبقى فيه إحتياطات لمدة شهرين عشان نشجع المربين للدخول في دورات إنتجية بما يحقق إستدامة المنتج في الاسواق ومن ثمزيادة المعروض يعني زيادة الافراجات ومن ثم استقرار الأسعار”.

ولفت إلى أهمية قراءة المتغيرات التي طرأت في سوق اللحوم الحمراء قائلاً : “أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات قياسية وهي منتج لا تتميز فيه مصر بمزية نسبية مقارن بالدواجن حيث يتم إستيراد نحو 60% من احتياجات السوق المحلي”.

وأضاف: “لولا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض لشهدت أسعار اللحوم الحمراء قفزات قياسية حيث أن كيلو الدواجن ينتج من كيلو ونص علف، ولكن في اللحوم الحمراء ينتج من 7 كيلو علف”.