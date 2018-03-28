اتحاد الخبازين الألماني: لدينا أكاديمية لتعلم صناعة المخبوزات والحلويات

سمر السيد:قال مايكل فيبلر، رئيس الاتحاد الألمانى للخبازين، أن هناك أكاديمية للتدريب على صناعة المخبوزات والحلويات بألمانيا وتقدم دورات باللغة الانجليزية للطلبة الراغبين ، مشيراً إلى آخر الدورات التى انعقدت شهدت حضور متدربين من 30 دولة من ضمنهم مصريين .وتوقع فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى ن

سمر السيد:

قال مايكل فيبلر، رئيس الاتحاد الألمانى للخبازين، أن هناك أكاديمية للتدريب على صناعة المخبوزات والحلويات بألمانيا وتقدم دورات باللغة الانجليزية للطلبة الراغبين ، مشيراً إلى آخر الدورات التى انعقدت شهدت حضور متدربين من 30 دولة من ضمنهم مصريين .

وتوقع فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة صباح اليوم للترويج لمعرض “IBA ” للمخبوزات والحلويات المقرر أن ينعقد فى الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل بمدينة ميونخ الألمانية، ارتفاع عدد زائرى المعرض هذا العام مقارنة بالمرتين السابقتين التى انعقد فيها فى عامى 2012 و2016 دون أن يوضح أى أرقام حول ذلك.

وذكر أن حجم أعمال الشركات الصغيرة العاملة بقطاع المخبوزات فى ألمانيا يبلغ نحو 100 ألف يورو وتستحوذ على 9% من حجم السوق؛ فى حين يتراوح حجم أعمال الشركات المتوسطة بين 500 ألف يورو إلى 5.4 مليون وبحصة سوقية تصل إلى 26%.

