اتحاد الحاصلات البستانية: طفرة مرتقبة بزراعة نخيل البارحى والمجدول

الصاوي أحمدتستهدف «الحكومة» زراعة مليون شتلة جديدة من نخيل البارحى والمجدول عالية الجودة، خلال الموسمين العام الحالى والمقبل، فى الوادى الجديد وتوشكى والواحات البحرية ومحافظة مطروح.أكد ياسر خيال، مدير اتحاد منتجى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات، لـ«المال&r

الصاوي أحمد

تستهدف «الحكومة» زراعة مليون شتلة جديدة من نخيل البارحى والمجدول عالية الجودة، خلال الموسمين العام الحالى والمقبل، فى الوادى الجديد وتوشكى والواحات البحرية ومحافظة مطروح.

أكد ياسر خيال، مدير اتحاد منتجى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات، لـ«المال» أن الصين وهونج كونج من أبرز الأسواق المستوردة للتمور المصرية الطازجة مثل البارحى والمجدول، إضافة للصادرات من الأصناف المجففة للدول الإسلامية، مثل ماليزيا وإندونيسيا والمغرب.

وقال خيال إن التمور من المحاصيل الاستراتيجية المزروعة فى العديد من المناطق المصرية، وخاصة الصحراوية، والواحات مثل الوادى الجديد وسيوة والواحات البحرية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك ما يزيد على 14 مليون نخلة مثمرة، ما يجعلها فى مقدمة الدول المنتجة للتمور، بنسبة %18 من الإنتاج العالمى، لافتًا إلى أن إنتاجها السنوى يقترب من 1.5 مليون طن من التمور مختلفة الألوان والأشكال والأحجام تؤكل ثمارها رطبة ونصف جافة وجافة.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن مصر تنتج 1.5 مليون طن من التمور، نصدر منها 38 ألف طن فقط.

وكشف خيال أن صادرات التمور قليلة، مقارنة بحجم الإنتاج المحلى ولا تتجاوز %2.5 وهى نسبة متدنية جدًّا؛ لأن هذه الأصناف لا تتمشى مع الأسواق العالمية التى تميل لاستهلاك نوعيات أخرى من التمور.

من جانبه أكد حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى الحاصلات البستانية، أن هناك إقبالًا من المزارعين على التعاقد على شتلات النخيل مرتفعة الإنتاجية والجودة، من خلال الاتحاد الذى يقوم بدور الوسيط فى توفير شتلات النخيل عالية الجودة المستوردة من إنجلترا.

وقال الحناوى إن الحكومة تنفذ برنامجًا يشجع الاستثمار بقطاع النخيل، وتطوير البرامج الإرشادية لتبنّى الممارسات الزراعية الجيدة من المزارعين والممارسات التسويقية الجيدة، فضلًا عن تشجيع زراعة الأنسجة بمجال إكثار الأصناف ذات الجودة العالية والمساعدة فى اختيار وانتخاب الأصناف المحلية ذات الجودة العالمية.

وأضاف أن وزارة الزراعة وضعت هذه الخطة الطموح للارتقاء بمستوى إنتاج التمور من خلال إنشاء البنك الوراثى لأصناف النخيل، وإنشاء قاعدة معلومات عن النخيل، والاستفادة من مخلفاته.

كان عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أكد، فى بيان له مؤخرًا، أن المساحات المزروعة بالنخيل فى مصر ازدادت خلال الثلاثين عامًا الماضية، وهناك زيادة فى الإنتاجية لوحدة المساحة.

ولفت الوزير إلى أن ذلك يأتى إدراكًا من أن تطوير زراعات النخيل وصناعة التمور والصناعات الأخرى القائمة عليها وعلى المخلفات الناتجة عنهما، تسهم فى زيادة الدخل القومى وفرص العمل للشباب وتوطين الأُسَر المنتجة فى الأراضى المستصلحة حديثًا وتقليل الفاقد من زراعات النخيل والصناعات القائمة عليها واستغلال المخلفات فى صناعات بسيطة.

وأوضح وزير الزراعة أن القيادة السياسية بمصر وجّهت بوضع استراتيجية لتطوير وتنمية زراعة التمور لزيادة الفرص التصديرية وزيادة الدخل ورفع مستوى معيشة المزارعين، لافتًا إلى أن الوزارة تبنّت برنامجًا متكاملًا للنهوض بقطاع التمور فى مصر.

وأكد البيان أن هناك اهتمامًا بقضايا التسويق ووضع استراتيجية فعالة لتحقيق الزيادة المستدامة، وتطوير وتشجيع التجارة الدولية للتمور، كذلك تشجيع التعاون الدولى فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيات الملائمة للظروف المصرية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة لأصناف التمور بمصر، خاصة الأصناف البرية والتى تتواجد بوفرة فى مصر، وخاصة مناطق الواحات والصحراء الغربية.