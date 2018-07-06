اتحاد التنمية الاقتصادية يطالب بتخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع

أمانى العزازىينتظر اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الأسبوع المقبل، لمناقشة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ارتفاع رسوم التراخيص وصعوبة إجراءات استصدارها أهم الموضوعات التي سيتم طرحه

أمانى العزازى

ينتظر اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الأسبوع المقبل، لمناقشة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ارتفاع رسوم التراخيص وصعوبة إجراءات استصدارها أهم الموضوعات التي سيتم طرحها على الوزير.

ولفت إلى أن الوزير وعد بتنفيذ آليات جديدة من شأنها دفع حركة الاستثمار الصناعى، منها فرض غرامة ماليه على صاحب المشروع المخصص له أرض وتقاعس عن بنائه بعد منح المتقاعسين مهلة زمنية محددة.

وأشار إلى أن تكلفة إقامة المشروع الصغير مساحة 1000 متر تصل إلى 121 ألف جنيه، تمثل عبئًا كبيراً على الشباب الراغب في إقامة مشروع صناعى.

وطالب وزير الصناعه بمراجعة كافة الرسوم المطلوبة من صاحب المشروع لإنهاء الإجراءات الإدارية وإستصدار التراخيص الصناعية وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع للقضاء على السماسرة تجار الأراضى، الذين يقومون بشراء الأرض بحجة إقامة مشروعات عليها ثم يتجهون لتسقيعها وبيعها بأسعار باهظة.

وأكد أن الاتحاد بصدد إجراء دراسة شاملة عن فجوة التنفيذ فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقديم نتائج الدراسة إلى الحكومة والبرلمان تتضمن لوائح معينة من شأنها أن تساعد على ضمان تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية يضم 93 منظمة غير حكومية بمحافظات الجمهورية، وكان له دور فعال في إعداد مسودة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 لسنة 2004.