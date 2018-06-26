اتحاد التمويل العقارى يكشف تفاصيل خطته لعام 2018

أحمد الدسوقىكشف ناجى فهمى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، تفاصيل خطة الاتحاد لعام ٢٠١٨، والتى تتمثل فى ٤ محاور رئيسية.وقال فهمى خلال حفل تكريم الاتحاد لرموز التمويل العقارى، إن المحور الأول يتمثل فى إطلاق حملة إعلانية ضخمة للتمويل العقارى تستهدف توعية المواطنين بالقطاع خلال

أحمد الدسوقى

كشف ناجى فهمى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، تفاصيل خطة الاتحاد لعام ٢٠١٨، والتى تتمثل فى ٤ محاور رئيسية.

وقال فهمى خلال حفل تكريم الاتحاد لرموز التمويل العقارى، إن المحور الأول يتمثل فى إطلاق حملة إعلانية ضخمة للتمويل العقارى تستهدف توعية المواطنين بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المحور الثانى يتمثل فى إعداد دبلومة للعاملين فى التمويل العقارى بشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والرقابة المالية.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتمثل فى النظر إلى تجارب الدول الناجحة فى التمويل العقارى سواء فى الشرق الأوسط أو أوروبا، موضحًا أن المحور الرابع يتمثل فى إعداد قاعدة بيانات للقطاع ككل تخدم العاملين به.