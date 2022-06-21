اتحاد التمويل الاستهلاكي ينظم ورشة عمل بالتعاون مع «iScore»

نظم الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى iScore، ورشة عمل ضمن فعاليات الخطة التدريبية للاتحاد لسنة 2022. جاء تنظيم الورشة بناء على طلبات شركات التمويل الاستهلاكى والشركات مقدمي خدمة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بتنظيم ورشة عمل “الاستعلام الائتماني Iscore” بمقر الهيئة وتعد ثالث تعاون بين الاتحاد والهيئة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

بدأت الورشة بكلمة من أسامة فريد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة التدريب الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بتقدير الدور الرائد للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدعم المستمر للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي.

وأخصُّ بالذكر الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة التمويل؛ على رعايتها الدائمة لشركات النشاط وعلى الدعم الدائم لتقديم ورش العمل.

وأشاد بأهمية الفترة الحالية في نشاط التمويل الاستهلاكي في القطاع الاقتصادي للدولة وحرص الجهات الرقابية على دعم وتنشيط السوق طبقًا لتشريعات وتوصيات الهيئة.

وبدأت ورشة العمل بجلسة نقاشية مع أمجد محمد رئيس قطاع سجل الضمانات المنقولة في شركة الاستعلام الائتماني Iscore،

والذى عرض بشكل مفصل الإطار الحاكم لمنظومة الضمانات المنقولة وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ذات الصلة مع طرق التطبيق وأهمية تنظيم الضمانات المنقولة وأثر ذلك ومزاياه على قطاع التمويل الاستهلاكى.

وحرص الأستاذ أمجد على توضيح ومناقشة مفهوم التعثرات المالية للعملاء والإجراءات القانونية المتبعة لحفظ حقوق العملاء والشركات،

بالإضافة إلى إجراءات إشهار الضمانات المنقولة قانونيًّا في حالة التعثر للجهات الرقابية في إشهار إفلاس العملاء/الشركات، إن وُجد.

وأضاف الأستاذ أحمد العقدة، رئيس تطوير الأعمال بشركة الاستعلام الائتماني Iscore، نبذة عن نشأة وتطور الاستعلام الائتماني بالسوق المصرية، بداية من تطبيقه فى البنوك والقطاع المالي المصرفي، إلى ما وصل إليه من طرق التطبيق فى القطاع المالى غير المصرفي،

وناقش مع الحضور أثر وأهمية الاستعلام الائتمانى على نشاط القطاع والتحديات التى تواجه الشركات نتيجة تنوع واختلاف طبيعة برامج ومنتجات التمويل الاستهلاكى عن المنتجات المصرفية.

كما قام الأستاذ محمد عبد الهادي، مدير إدارة الشكاوي والتدريب بشركة الاستعلام الائتماني Iscore، بتقديم نبذه تعريفية عن الإصدار الأخير لبرنامج الاستعلام الائتماني ونظام SBX الخاص بالإقرارات والاستعلامات.

وأوضح الوظائف الرئيسية للبرنامج، كما قام بتقديم عرض مفصل عن الشكل المطور لتقارير الاستعلام الائتمانى للشركات والأفراد وآلية استقبال والتعامل مع شكاوى المتعاملين.

وخلال كلمتها وجّهت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة، الشكر للقائمين على إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي.

وأوضحت دور الاتحاد البارز رغم حداثة تشكيله، كما وجهت الشكر لممثلي شركات القطاع على الاهتمام بحضور الجلسات النقاشية وورش العمل؛ لما لذلك من أهمية ومنفعة لجميع الأطراف ذات الصلة من شركات أو مقدمي خدمة أو جهات رقابية.

وأدارت المناقشات والاستفسارات ياسمين هلال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ومقررة لجنة التدريب، بضرورة إضافة ورشات تدريبية أخرى عن الاستعلام الائتماني وكيفية استخدامه؛ وذلك لتوعية الشركات أكثر بضرورة البرنامج،

إضافة إلى ذلك ضرورة إنشاء بنية تحتية معلوماتية خاصة ببيانات العملاء صالحة للاستخدام مستقبلًا كقاعدة بيانات أساسية لشركات التمويل الاستهلاكي، ومما سيؤثر تأثيرًا مباشرًا على النتائج والإحصائيات البيانية للقاعدة المالية للعملاء في قطاع الشركات المالي غير المصرفي ونشاط شركات التمويل الاستهلاكي مع السوق والعملاء.

في السياق نفسه صرح سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكى، بأن الاتحاد يسعى دائمًا للتواصل ما بين شركات ومقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى والجهات ذات الصلة من خلال ورش العمل والجلسات النقاشية؛ لما فى ذلك من أهمية وأثر إيجابى على قطاع التمويل الاستهلاكى،

وتحمُّل الخطة التدريبية للاتحاد المزيد من الفعاليات التى من شأنها ترسيخ منظومة التمويل الاستهلاكى و العمل على إزالة أية تحديات تواجه شركات القطاع.

وأشاد بدعم الهيئة العامة للرقابة المالية الدائم فى كل ما فيه خدمة نشاط التمويل الاستهلاكى.

جدير بالذكر أن اتحاد التمويل الاستهلاكي تأسس فى مايو من عام 2021، وتم انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد فى سبتمبر 2021،

وعلى الرغم من حداثة نشأته فإنه يخطو بخطى مدروسة وسريعة نحو ترسيخ نشاط التمويل الاستهلاكى فى سوق الخدمات المالية غير المصرفية المصري.