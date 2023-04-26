«اتحاد التمويل الاستهلاكي» يتفاوض مع «I-Score» لخفض تكلفة الاستعلام الائتمانى

كشف سعيد زعتر، رئيس الاتحاد العام للتمويل الاستهلاكى إنه جارٍ التفاوض مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لخفض تكلفة الخدمة لشركات القطاع.

وقال زعتر إنه كان هناك اتفاق سارٍ بين الاتحاد وI-Score فى وقت سابق بإتاحة خدمة الاستعلام للشركات بأسعار مخفضة لفترة زمنية معينة انتهت مؤخراً.

وتابع أن الاتحاد يحاول عبر هذه المفاوضات تطبيق خفض تدريجى لأسعار الخدمة مجددا بهدف تقليل التكلفة على الشركات.

وأوضح أن تكلفة الاستعلام على بعض السلع ثابتة مثل السيارات، والمنتجات الكبيرة ذات السعر المرتفع.

وقال زعتر إنه جارٍ ربط جميع الشركات الأعضاء العاملة بالقطاع إلكترونياً بهدف اكتشاف عمليات الاحتيال بشكل فورى، لافتاً إلى وجود مفاوضات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» لإتاحة بيانات الاستعلام الائتمانى عبر هذه الشبكة الإلكترونية بشكل لحظى.

وأكد «زعتر» لـ«المال» أن معدلات صدور الموافقات من جانب الشركات على تمويل العملاء تراجعت مع تنبيه الاتحاد بالتروى والحرص، تجنباً لعمليات النصب والاحتيال إذ يقوم بعض العملاء بشراء سلع ثم بيعها.

وقال إن الاتحاد قام بالتنسيق مع إدارة المخاطر بالبنك المركزى لعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات لكشف عمليات النصب والاحتيال.

ولفت إلى أن الاتحاد طرح خلال اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية مسألة ضرورة مراعاة الشفافية والوضوح من جانب بعض الشركات التى تُعلن عن عدم تحصيل فائدة على عملياتها وهو أمر غير منطقى، نظراً لأن هذه الكيانات تحصل على عمولة من التاجر.

جدير بالذكر أن نشاط التمويل الاستهلاكى يشهد نموًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة فى ظل ارتفاعات الأسعار بشكل عام، وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين، مما انعكس على زيادة عدد العملاء خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة بلغت %86.6 ليصل إلى 765.2 ألف عميل، بقيمة تمويلات 8.709 مليار جنيه، مقارنة مع 410 آلاف عميل، بقيمة تعاملات 5.587 مليار للفترة المماثلة من 2021.

واقتنصت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والسيارات، والأثاث، النسبة الأكبر من قيمة تمويلات القطاع بواقع 38.22 و26.13 و%7.36 على الترتيب، بقيمة 3.3 و2.2 و641 مليون جنيه على التوالى.

وتم تشكيل اتحاد التمويل الاستهلاكى عام 2021 ويتكون مجلس إدارته من 7 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكى بينهم 3 عن مقدمى الخدمة إضافة إلى عنصر نسائى، ويترأسه سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة.