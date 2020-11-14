اتحاد التأمين : 25 مليار دولار احتياطي للتعويضات الناشئة عن كورونا لدى شركات الإعادة

كشف اتحاد التأمين المصرى عن تأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على نشاط التأمين وسوق إعادة التأمين، وذلك خلال الندوة التى عقدتها لجنة إعادة التأمين بالاتحاد، وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه على الرغم من أنه من الصعب تحديد نسب الزيادة التى ستحدث فى أسعار إعادة التأمين؛ لأن ذلك يتوقف على عدة عوامل؛ إلا أنه من المتوقع ان تحدث زيادة مماثلة كتلك التى وقعت فى عام 2005 بعد إعصار كاترينا المدمر الذى تسبب فى وقوع خسائر جسيمة، ويرجع اتجاه سوق إعادة التامين العالمى نحو التشدد، والتي تصل إلى 25 مليار دولار احتياطي للتعويضات الناشئة لدى شركات الإعادة.

شركات الإعادة تتكبد تعويضات كبيرة ناتجة عن الكوارث الطبيعية

وأكد اتحاد التأمين أن تأثير جائحة كورونا “كوفيد-19” على العالم بأسره؛ وينقسم هذا التأثير إلى شقين، الشق الخاص بالخسائر المباشرة التى تكبدها سوق التأمين وسوق إعادة التأمين والتى كان لها تأثير كبير على مستوى العالم، حيث أن تلك الخسائر لم تكن متوقعة، وبالتالى لم يتم تخصيص الاحتياطات الكافية لها، والشق الثانى هو تأثير كوفيد 19 على الاقتصاد العالمى بأسره نظرًا لدخول بعض الدول فى فترات حظر طويلة.

وأوضح أن النتائج الخاصة بإعادة التأمين تتسم منذ فترة ليست بالقليلة بأنها نتائج سيئة وبخاصة فى أعوام 2017 و2018 و2019 نتيجة لوقوع بعض الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير التى وقعت فى أمريكا واليابان؛ ولا يزال تأثير تلك الكوارث يلقى بظلاله على عام 2020 حيث تسببت زيادة حجم الخسائر إلى تطور الأرقام الخاصة بتلك الخسائر، والتى من المتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار من سنين سابقة، بجانب انخفاض معدلات الفائدة توثر بشكل كبير على معيد التأمين وتجعله يسعي إلى تحقيق أرباح فنية مما سيؤثر على زيادة أسعار إعادة التأمين.

اتحاد التأمين : تعويضات ضخمة ناتجة عن كورونا

وكشف أن الاحتياطيات للتعويضات تحت التسوية الخاصة بشركات إعادة التأمين قد وصلت إلى مستويات حرجة، كما أن هناك أيضا احتياطي للتعويضات تحت التسوية لدى معيدي التأمين الناشئة عن جانحة كورونا المستجد “كوفيد-19” تصل حتى الآن إلى ٢٥ مليار دولار.