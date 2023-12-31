اتحاد التأمين: 20% من الطاقة الكهربائية بمصر متجددة وتهدف للوصول إلى 42%

تصل نسبة الطاقة الكهربائية المتجددة الخاصة بمصر إلى 20%، بينما تهدف مصر حاليًا للوصول إلى أن يكون 42% من كهربائها نابعة من طاقة متجددة، حسب الاتحاد المصري للتأمين، بدوريته الأخيرة.

وأضاف الدكتور ماجد محمود، المدير الفني والمستشار الأول للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أن هناك عدة استخدامات أخرى للطاقة الشمسية الكهروضوئية، منها، على سبيل المثال، الإضاءة وضخ المياه للري الزراعي وتحلية المياه.

وبيّن أن الاستدامة تعد قدرة على الحفاظ بعملية ما أو دعمها بشكل مستمر بمرور الوقت، وكان الدافع وراء أهداف الاستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة 5 محاور أساسية، قائمة على الأشخاص والنبات والرفاهية والسلام والشراكة.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة هي تلك الطاقة التي تتدفق، حيث يمكن تجديدها واستدامتها دون أي استنزاف، أي أنها تحدث بشكل متكرر في البيئة ويمكن تسخيرها لصالح الإنسان دون أي استنزاف أو أي تأثير كبير على البيئة.

وذكر أن مصادر الطاقة المتجددة تتمثل في الشمس والهواء والماء وحرارة الأرض والكتلة الحيوية والأمواج والمد والجزر، بينما تعد تلك الطاقة أحد التدابير الرئيسة للتخفيف من أثار التغيرات المناخية، وتعتمد على الموارد الطبيعية المحلية التي تضمن الاستدامة، وتعد أقل عرضة لاضطرابات السوق مثل تلك التي تحدث مع النفط والغاز، ومن ثم يمكن التنبؤ بتكلفتها الفعلية بشكل أكبر.

وأوضح أن الطاقة المتجددة لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية إيجابية، مثل إنشاء أعمال جديدة وفرص عمل متعددة، كما تعد الطاقة الشمسية أفضل مصادر الطاقة المتجددة، كما يمكن الاستفادة منها في عدة صور، منها على سبيل المثال محطات الطاقة الشمسية المركزة ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تعتمد على الألواح الشمسية ومحطات الطاقة الشمسية الحرارية ذات الأبراج المجمعة.

وأوضح أن مصر تمتلك خططًا للمستقبل بخصوص الطاقة المتجددة، وتحتل مركزًا متقدمًا على مستوى تنافسية الطاقة المتجددة عربيًا، ومن حيث القدرات المركبة، مشيرًا إلى أن المحطات التي تنشئها مصر حاليًا تعد الأكبر من حيث الاستثمارات في المنطقة.

وتابع إن الطاقة الحيوية أو الكتلة الحيوية التي يقصد بها الطاقة العضوية المتجددة بالكتلة الحيوية، ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من المصادر (الزراعة والغابات والمخلفات والمحاصيل وما إلى ذلك) لإنتاج طاقة الكتلة الحيوية.

وذكر أن “الكتلة الحيوية” أصبحت أكثر شعبية بمساعدة مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة، حيث إنها مصدر نظيف لتوليد الطاقة سواء من مخلفات الحيوان أو النبات.