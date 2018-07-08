اتحاد التأمين ينظم مسابقة بجوائز تقدر بـ 5 آلاف دولار

الشاذلى جمعة ينظم الاتحاد المصرى للتأمين مسابقة على هامش الملتقى السنوى للتأمين وإعادة التأمين خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل .وكشف الاتحاد فى بيان اليوم أن المسابقة تستهدف جميع العاملين فى صناعة التأمين سواء على المستوى المحلى أو العالمى وهى واحدة من أكبر المسابقات العالمية ويتم خل

الشاذلى جمعة

ينظم الاتحاد المصرى للتأمين مسابقة على هامش الملتقى السنوى للتأمين وإعادة التأمين خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل .

وكشف الاتحاد فى بيان اليوم أن المسابقة تستهدف جميع العاملين فى صناعة التأمين سواء على المستوى المحلى أو العالمى وهى واحدة من أكبر المسابقات العالمية ويتم خلالها تقديم جائزة عبارة عن جائزة نقدية تقدم لأفضل أربعة مقالات تم كتابتها حول الموضوع الذى تم اختياره من المحاور التي سيناقشها الملتقى .

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 2000 دولار والجائزة الثانية 1500 دولار والجائزة الثالثة 1000 دولار والجائزة الرابعة 500 دولار وسوف يتم إجراء تلك المسابقة سنوياً باللغة الانجليزية على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المقالات بتاريخ 31 أغسطس وسيتم إعلان النتيجة في شهر أكتوبر خلال الفعاليات الخاصة بالملتقى في مدينة شرم الشيخ.

و سيكون موضوع المقال من اختيار المتسابقين ولكن يجب أن يكون موضوعاً متعلقاً بأحد الموضوعات التالية التي ستتم مناقشتها خلال الملتقى وهى صناعة التأمين وإعادة التأمين من منظور مصري وما الذي نحتاجه لتطوير سوق الوساطة المصرية وكذلك أفضل الممارسات وكل ما هو جديد في الصناعة على الصعيد العالمي ” الاتجاهات العالمية في مجال التأمين وأفضل الممارسات” وأيضا احتياجات العملاء وأهم التحديات أمام البلوكتشين BLOCK CHAIN .

أما عن قواعد المسابقة فيجب ألا يتجاوز سن المشاركين عن 50 عاما ويجب كتابة الموضوع باللغة الانجليزية فى شكل مقال ويجب ألا يتجاوز 12 صفحة ويتم ارسال المقالا إلى أعضاء اللجنة المنظمة بالاتحاد المصرى للتأمين حتى يتسنى لهم تقييم المقالات المقدمة فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2018 وتتم الكتابة على ورق أبيض A4 بمسافة مزدوجة و ستقوم لجنة مكونة من 10 محكمين متميزين من شركات التأمين المحلية والعالمية بتقييم المقالات المقدمة.