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اتحاد التأمين يناقش تبنّي نماذج أعمال تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة

وخلال فعاليات الورشة التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين تم مناقشة الموضوعات التالية تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وعلاقة ذلكبمؤسسات .
الشاذلي جمعة 9:41 م, الأربعاء, 17 مارس 21 9:41 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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انطلاقًا من إيمان الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية دور المؤسسات المالية فى دعم وتطوير البيئة المجتمعية من أجل حياة أفضل للجميع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، تم عقد ورشة عمل افتراضية باللغة الإنجليزية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، بحضور أكثر من مائة مشارك، وجاءت ورشة العمل تحت عنوان “المسئولية الاجتماعية للشركات كوسيلة للتنمية المستدامة: من منظور صناعة التأمين” “Corporate Social Responsibility as a vehicle for Sustainable Development: Insurance Industry Perspective”، وهى الورشة رقم 2 من سلسلة ورش العمل التى سيقوم الاتحاد بإقامتها تحت منصته الإلكترونية SPI Hub.

دراسة محفزات المساهمة فى المسئولية المجتمعية

وخلال فعاليات الورشة التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين، تم مناقشة الموضوعات التالية: تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وعلاقة ذلك بمؤسسات وشركات الأعمال وما المحفزات التى تدفع الشركات إلى المساهمة فى المسئولية المجتمعية، والأهداف الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات وآلية تنفيذها، وكذلك دور شركات الأعمال فى المجتمع مع إعطاء أمثلة من الشركات العاملة فى صناعة التأمين بالمملكة المتحدة، وعرض تجربة منطقة الخليج فى كيفية قيام الشركات والمؤسسات المصرفية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة فى نماذج الأعمال الخاصة بها.

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وقد اختتمت فعاليات ورشة العمل بإلقاء الضوء على التوصيات التالية محاولة تغيير ثقافة القائمين على الشركات والمؤسسات المالية للقيام بتبنّي الأعمال التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إعطاء التدريب اللازم للموظفين فى تلك الشركات للتعرف على الآلية التى يمكن من خلالها تبنّي نماذج أعمال تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الشركات على إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل شركة، على غرار ما قام به الاتحاد المصرى للتأمين والذى يعد أول اتحاد تأمين فى المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين.

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الجدير بالذكر أنه شارك فى فعاليات الورشة كل من علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور كريم سرور، أستاذ مشارك في المحاسبة وحوكمة الشركات ونائب رئيس قسم المحاسبة، كلية نيوكاسل لإدارة الأعمال، جامعة نورثمبريا، المملكة المتحدة، وسينا حبوس، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة ورئيس قسم التنمية المستدامة التابع لهيئة الرقابة المالية، وزيبا عسكر، رئيس مركز الدرسات المصرفية والمالية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وقام بإدارة الورشة، الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين.

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بقلم الشاذلي جمعة

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