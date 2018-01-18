اتحاد التأمين يكلف لجنة الإعادة بدراسة نقل المخاطر البديلة

الشاذلى جمعة :يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر اللجنة العامة لإعادة التأمين نقل المخاطر البديلة ودوره كأداة جديدة لشركات التأمين فى إدارة المخاطر وسيقوم الاتحاد بعقد ندوة بخصوص هذا الموضوع بعد انتهاء اللجنة الفنية لإعادة التأمين من دراسته .قال الاتحاد فى بيان له إن نقل المخاطر البديلة يسمح

الشاذلى جمعة :

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر اللجنة العامة لإعادة التأمين نقل المخاطر البديلة ودوره كأداة جديدة لشركات التأمين فى إدارة المخاطر وسيقوم الاتحاد بعقد ندوة بخصوص هذا الموضوع بعد انتهاء اللجنة الفنية لإعادة التأمين من دراسته .

قال الاتحاد فى بيان له إن نقل المخاطر البديلة يسمح بكفاءة استخدام رأس المال ويساهم فى زيادة السيولة النقدية مما يؤدى إلى إنخفاض تكلفة إعادة التأمين ، ومن ثم فإن هذا سيعود بالفائدة على الأفراد والمؤسسات التي تسعى إلى الحصول على حماية تأمينية

وأضاف “كما أن ذلك يعود بالفائدة أيضاً على المساهمين في سوق رأس المال من خلال توفير مجموعة متنوعة من المخاطر التأمينية والعائدات الناتجة عنها بدلاً من الاعتماد على نفس العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية” .





و يعرف نقل المخاطر البديلة بأنه طريقة مالية لإدارةالأخطار(financial Risk Management ) و الذي يتم من خلالها إيجاد نوع من التكامل بين أسواق التأمين و إعادة التأمين من ناحية، والأسواق المالية المتمثلة في البنوك و أسواق رؤوس الأموال من ناحية أخري

و يسعى الاتحاد المصرى للتأمين من خلال لجانه الفنية إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة والاطلاع على كل جديد يطرأ على أسواق التأمين العالمية وتقديمها إلى سوق التأمين المصري.

ويأتى ذلك على خلفية الأحداث التى وقعت مؤخراً فى مناطق من قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية من كوارث طبيعية متمثلة فى إعصارى هارفى وإرما اللذان ضربا العديد من الولايات وبالأخص ولاية تكساس وولاية فلوريدا جزر الكاريبى ودولة كوبا وتسببا فى دمار هائل أُعلن على أثره العديد من هذه المناطق “مناطق كوارث”.



وأوضح أحد التقارير الصادرة عن A.M. Best أن الأرباح التي دخلت فى حساب الربع الثالث لشركات إعادة التأمين قد انخفضت نوعاً ما بسبب التحديات المستمرة في السوق كما أن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية كان لها أثراً سلبياً على أرباح الاكتتاب في عام 2017، على الرغم من أن سوق إعادة التأمين قد أثبت قدرته على الصمود واستيعاب هذه الأحداث وهو ما أظهرته الميزانيات التى تم تقديمها في تجديدات 1 يناير 2018.

