اتحاد التأمين يكشف عن نمو أقساط الإعادة عالميًا وارتفاع أسعار الفروع التجارية لعام 2022

كشف الاتحاد المصري للتأمين أن متوسط نمو أقساط شركات إعادة التأمين بلغ على أساس سنوي 12.1٪ للعام المالي 2022، مصاحبًا ارتفاعًا في أسعار الفروع التأمينية التجارية وأعمال إعادة التأمين.

وأضاف اتحاد التأمين من خلال نشرته الأسبوعية، أن متوسط النسبة المركبة بد منخفضًا بشكل طفيف إلى 95.7٪ (مقارنة بعام 2021 والذي بلغت فيه 94.7٪)، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الناتجة في معدل الخسارة الناتج عن التضخم.

وأشار الاتحاد إلى أن خسائر الاستثمار قد أثرت على متوسط العائد على حقوق الملكية خلال عام 2022، والذي انخفض إلى 10٪ (مقارنة بـ12.6٪ في عام 2021)، لافتًا إلى انخفاض حقوق المساهمين بمتوسط 27٪، وعزا ذلك إلى الخسائر غير المحققة من الاستثمارات، وكذلك انخفاض عائد رأس المال.

وذكر أن الملاءة الأوروبية ظلت قوية عند 235٪ (مقارنة بـ225٪ في عام 2021)، على الرغم من انخفاض حقوق المساهمين، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة الثابتة والأرباح المحتجزة، كما ظل تقدير متوسط ربحية السهم لعام 2023 دون تغيير تقريبًا بعد نتائج السنة المالية 2022.

وعلقت شركة جاليجر ري Gallagher Re في تقريرها عن النتائج المالية لشركات إعادة التأمين العالمية خلال عام 2022 أن متوسط نمو إجمالي أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات وصل إلى نسبة 12.1٪ للسنة المالية 2022، و10.2٪ للربع الرابع من عام 2022، مع وجود زيادة قوية في السنة المالية 2022 تأتي من شركات إعادة التأمين العالمية بنسبة (+ 16.7٪).

وأوضح بيان جاليجر ري أن معدل التضخم بلغ أعلى مستوى له في عام 2022 مقارنة بآخر 40 عامًا في العديد من الاقتصادات العالمية، وما يزال مؤثرًا على اتجاهات الاقساط في التأمين.

وكان الاتحاد المصري للتأمين قد كشف عن أن متوسط نمو أقساط شركات إعادة التأمين بلغ على أساس سنوي 12.1٪ للعام المالي 2022، مصاحبًا ارتفاعًا في أسعار الأفرع التأمينية التجارية وأعمال إعادة التأمين.