اتحاد التأمين يكشف عن شروط القيمة العادلة في القوائم المالية

يحظى تعريف القيمة العادلة بقدر كبير من الجدل بين المحاسبين والمنظمـات المهنيـة المهتمة بمهنة المحاسبة، فعلى الرغم من أن هناك شبه اتفاق فيما بينهم حول أهميـة اسـتخدامها في توفير احتياجات مستخدمي القوائم المالية، إلا أنه لا يوجد اتفـاق فيمـا بينهم حول تعريف موحد للقيمة العادلة ولا المؤشرات المستخدمة للتعبير عنها.

وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن تعريفات القيمة العادلة تتغير بتعدد المهتمين والباحثين في المحاسبة وبدائل القيـاس، حيث عرفها مجلس معايير المحاسبية الدوليةIASB في ضوء معيار المحاسـبة الـدولي”٣٩” بأنها المبلغ الذي يمكن أن يتم مبادلة الأصل به أو تسديد التزام بين أطراف راغبة فـي التبادل في إطار متوازن أو في ظل ظروف طبيعية أو بين طرفين مستقلين، ويحدد الـسعر في مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية العادلة.

وأضاف اتحاد التأمين أن معيار المحاسبة الأمريكي رقم (١٥٧) قد حدد في الفقرة الخامسة منه على أن القيمة العادلة تعني السعر الذي يتم استلامه عند بيع أصل أو يدفع عن تسوية التـزام فـي عمليـة منظمـة بـين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس.

وأشار الاتحاد أن القيمة العادلة كما عرفها معيار المحاسبة المصري رقم ٢٥ في الفقـرة ١١ أنها مفهوم القيمة العادلة يعني القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين طرفين أو أكثـر، كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بيّنة بحقائق المعاملات بإرادة حرة.

وذكر أن القيمة العادلة في ضوء معيار المحاسبة الأمريكي “١٠٧” الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية “FASB” تعرف بأنها القيمة التي يتم على أساسها تبادل الأدوات المالية بـين الأطراف المختلفة.

وأوضح اتحاد التأمين أن لجنة معايير المحاسبة بإنجلترا وويلز قد عرفت القيمة العادلة فـي المعيـار رقـم (٧) IFRS بأنها القيمة التي يمكن أن يستبدل بها الأصل أو التزام في معاملات حرة بين أطراف مطلعة بخلاف البيع بالإجبار أو التصفية.

ولفت أن معيار المحاسبة المصري رقم (٤٥) الصادر في ٢٠١٥ بعنوان المحاسـبة عن القيمة العادلة بأن الأخيرة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعـه لنقـل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أنه لا بد من توافر بعض الشروط للقيمة العادلة، تتمثل في سعر التبادل، والمعاملة المنتظمة، ووجود سوق، بمعنى وجود السعر الـذي يمكـن الحصول عليه لبيع أصل أو لتسوية التزام في معاملة منتظمة، والذي يمكن الحصول عليه.