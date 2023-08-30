اتحاد التأمين يكرم عضوا من مجلس إدارته لتوليه منصبا قياديا بشركة أكسا العالمية

قام علاء الزهيري؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، بتكريم أيمن قنديل؛ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة أكسا مصر، بمناسبة توليه دورًا قياديًا جديدًا في أسواق أكسا الدولية.

جاء التكريم في إطار التقليد الذي اتبعه الاتحاد المصري للتأمين خلال السنوات الماضية بتكريم أعضاء مجلس إدارته وكوادر قطاع التأمين السابقين بالسوق المصرية.

وألقى عدد من قيادات شركات التأمين المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد كلمات الشكر والتقدير عن فترة عضوية قنديل بمجلس إدارة الاتحاد.

وكان أيمن قنديل قد انضم لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين منذ عام 2021، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في العديد من الشركات العالمية خلال مسيرته المهنية.