اتحاد التأمين يعيد تشكيل 10 لجان فى نشاط الممتلكات

أعاد الاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة علاء الزهيرى، تشكيل لجان تأمينات الممتلكات والمسئوليات العشرة لمدة أربع سنوات مقبلة تنتهى فى 2026، ضم تشكيل اللجنة العامة لتأمينات الممتلكات برئاسة أحمد القمحاوي رئيس قطاع تأمينات الحريق والسطو بـ”مصر للتأمين”، ونيفين لبيب نائب مدير عام الحريق والسطو بـ”gig” فى منصب النائب، بجانب 7 أعضاء آخرين هم: سامح شكرى مدير عام قطاع تأمين الممتلكات بـ”الدلتا”، وخالد عبد البصير مدير إدارة الحريق والسطو فى “المهندس”.

تشكيل لجنة تأمين الممتلكات

وضمّت لجنة الممتلكات كذلك هبة الله أحمد عطية مدير عام الإدارة العامة للحريق والسطو بـ”قناة السويس”، وكريم هريدى مدير إصدار تأمينات الممتلكات بـ”أليانز”،

وإيمان حمدى مدير عام تأمين الممتلكات فى “البيت السعودى”، ووليد طارق نائب مدير إدارة الممتلكات والمسئوليات فى “طوكيو مارين جنيرال تكافل”، وكذلك مؤمن بدر الدين نائب مدير عام الحريق والنقل وأجسام السفن فى “مصر تكافل”.

حسنى مشرف، مشرف مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة “الدلتا للتأمين”

أما لجنة التأمين البحرى فترأّسها حسنى مشرف مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة “الدلتا للتأمين”، وتولَّى نظمى حسين رئيس قطاع الأخطار الخاصة فى مصر للتأمين منصب النائب،

فضلًا عن 7 أعضاء آخرين هم: محمد فاروق نائب مدير النقل البحرى بقناة السويس للتأمين، وكذلك وفاء حافظ رئيس قطاع النقل البحرى بـ”gig”،

وأدهم عصمت رئيس قسم البحرى وأجسام السفن بالمصرية تكافل وعلا حسين مدير أول البحرى فى “أليانز” فضلًا عن أحمد سيف الدين مدير البحرى بضائع/ أجسام/ مسئوليات فى “طوكيو مارين جنيرال”،

وكذلك شريف محسن مدير النقل بـ”المهندس”، وأيضًا مجدى محروس نائب أول الرئيس التنفيذى التعويضات العامة عدا السيارات فى “أورينت”.

وضمَّ التشكيل الجديد للجنة الحوادث المتنوعة برئاسة أسامة جبر نائب العضو المنتدب للشئون الفنية بـ”رويال” واختيار مصطفى عبد القوى مدير إدارة الحوادث والائتمان بـ”المهندس” فى منصب النائب،

و7 أعضاء آخرين هم: نهى محسن مدير الحوادث فى “إسكان” ومحمد نور مدير أول التأمينات التجارية فى “أليانز”، فضلًا عن مروة عبد الحميد مدير الحوادث المتنوعة فى “وثاق”،

وأيمن عبد المقصود نائب مدير عام تعويضات الحوادث بـ”قناة السويس”، وأيضًا عبد الفتاح غريب مدير عام الشئون الفنية فى “gig”،

وأحمد درويش مدير عام إعادة تأمين الحريق والحوادث بمصر للتأمين، ومحمد فتحى مدير عام الأخطار المختلفة والائتمان في “الدلتا للتأمين”.

تشكيل لجنة الهندسى

وفى لجنة الهندسى تولى عماد سعيد رئيس قطاع التأمينات الهندسية فى مصر للتأمين رئاسة اللجنة، وحلت فى منصب النائب سحر محسن نائب الرئيس التنفيذى للعمليات فى “أورينت”،

بجانب 7 أعضاء هم: مشيرة مأمون رئيس قطاع الهندسى فى “قناة السويس”، وسامح الشوربجى رئيس قطاع الشئون الفنية بـ”ثروة”،

ومحمد مصطفى مدير عام الحوادث والهندسى والبترول فى “مصر للتكافل” وتامر سودان مدير عام التأمينات الهندسية والطاقة فى “gig”،

فضلًا عن جيهان صبرى رئيس قطاع الحوادث والهندسى فى “البيت السعودى”، وعمرو عادل مدير الاكتتاب فى “اكسا”، وأيضًا أحمد عبد المجيد مدير الهندسى فى “المهندس”.

وتقلَّد عربى السيد رئيس قطاع التعويضات فى “أليانز” رئاسة لجنة السيارات، وتولَّى عبد السلام فاروق مدير السيارات فى مصر للتأمين منصب النائب،

فضلًا عن 7 أعضاء آخرين هم: تامر لبيب رئيس قطاع تعويضات السيارات فى “قناة السويس”، وأحمد حمدى مدير إصدار السيارات التكميلى فى “مصر للتكافل”،

وكذلك أحمد الصوفانى مدير السيارات بـ”أروب”، وعمران طه نائب أول الرئيس التنفيذى لتعويضات السيارات فى “أورينت”،

وعمرو مصطفى رئيس قطاع الإصدار عدا الطبى فى “وثاق”، بجانب إيمان عصام الدين نائب مدير إصدار السيارات بـ”الدلتا”، وعدنان النحال رئيس قطاع تعويضات السيارات فى “gig”.

أما لجنة التأمينات الزراعية فقد تم اختيار محمود عادل نائب مدير عام الحوادث المتنوعة فى “المهندس” رئيسًا لها، ووائل قطب مدير التأمين متناهى الصغر فى “أكسا” نائبًا للجنة،

بعضوية 7 آخرين هم: هشام برنس مدير إصدار الحوادث فى “قناة السويس”، ونادين يسرى نائب مدير الحوادث المتنوعة المركزية فى “gig”،

وأيمن صلاح رئيس قطاع الإصدار بـ”جمعية التعاونى”، وخالد فوزى رئيس قطاع تعويضات التأمينات العامة عدا السيارات فى “الدلتا”، وكذلك أحمد عبد العزيز مدير إعادة التأمين بـ”مصر للتكافل”، ومحمد عبد العاطى مدير اكتتاب الحوادث والمسئوليات فى مصر للتأمين، وأيضًا مى غريب مساعد مدير حوادث وهندسى فى “أروب”.

ومن ضمن اللجان التى استحدثها الاتحاد المصرى للتأمين لجنة المعاينة وتقدير الأضرار برئاسة المهندس محمد محسب نائب مدير إدارة المخاطر فى “gig”،

وتولى المهندس أحمد نبيل مدير تعويضات الهندسى فى مصر للتأمين منصب النائب، وعضوية 7 آخرين هم: المهندس مينا سمير نائب رئيس قسم المعاينات فى “أروب”،

والمهندس عبد الرحمن جمال الدين مهندس أخطار فى “رويال”، والمهندس محمد على مساعد مدير تقييم الأخطار فى “أليانز”،

والمهندس وائل كمال مهندس أول تقييم أخطار بـ”أكسا”، والمهندس أحمد إلهامى مهندس مخاطر فى “أورينت”، ومحمد حسين مهندس مخاطر بـ”ثروة”ـ والمهندس طارق نزيه رئيس إدارة الأخطار الهندسية فى “gig”.

أيمن مأمون رئيس قطاع التعويضات فى شركة «ثروة للتأمين»

ووقع اختيار الاتحاد على أيمن مأمون رئيس قطاع التأمين فى “ثروة” لرئاسة لجنة التعويضات، وتقلَّد عبد الناصر إبراهيم رئيس قطاع التعويضات فى “مدى” منصب النائب،

كذلك عضوية 7 آخرين هم: أحمد سليم مدير عام مساعد تعويضات الحريق والسطو فى “قناة السويس”، وأسامة عمار مدير التعويضات بـ”الدلتا”،

بجانب أشرف لطفى رئيس قطاع التعويضات فى “gig”، وطارق أنور رئيس قطاع منطقة الإسكندرية فى مصر للتأمين، وأيضًا محمد محبوب رئيس قطاع التعويضات فى “الوطنية”، ومحمد فوزى نائب رئيس قطاع التعويضات فى “أورينت”، ومصطفى حسان رئيس قطاع التعويضات فى “مصر للتكافل”.

حامد محمود رئيسًا للجنة الإعادة

حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية فى «مصر للتأمين التكافلى»- ممتلكات ومسئوليات

وفى لجنة إعادة التأمين جاء حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية فى “مصر للتكافل” رئيسًا للجنة، وتولى منصب النائب خالد يسرى القائمة بأعمال رئيس قطاع إعادة التأمين فى “قناة السويس”،

وحسام حفناوى مساعد العضو المنتدب لشئون إعادة التأمين والأخطار الخاصة فى مصر للتأمين، وعمرو مدحت مدير إعادة التأمين فى “gig”،

وأحمد سليم نائب أول الرئيس التنفيذى لإعادة التأمين فى “أورينت”، وهانى مهنى مدير إعادة التأمين والبحوث فى “وثاق”،

وكذلك محمد الدكرورى مدير الشئون الفنية فى “أروب”، وهشام عبده مدير إعادة التأمين والبحوث فى “الدلتا”، وخالد نامى رئيس قطاع إعادة التأمين والبحوث فى “البيت السعودى”.

أما لجنة الرعاية الصحية فترأّسها تامر تمام مدير اكتتاب الطبى فى مصر لتأمينات الحياة، وتولى منصب النائب داليا شوقى رئيس قطاع الطبى فى “وثاق”،

وعضوية 7 آخرين هم: محمد عبد العال المشرف على إدارة اكتتاب العلاج الطبى فى مصر للتأمين، وأحمد حجازى رئيس الاكتتاب الجماعى للطبى فى “أكسا”،

وتامر فؤاد نائب مدير الطبى فى “المهندس”، وأيمن عبد الفتاح رئيس قطاع الطبى فى “أكسا لتأمينات الحياة”، والدكتور سيف الدين مصطفى مدير الشبكة الطبية فى “متلايف لتأمينات الحياة”،

وسارة خالد مدير فريق الإدارة الطبية فى “gig لتأمينات الحياة التكافلى”، ومعتز مسعد رئيس قطاع الطبى فى “أروب”.