اتحاد التأمين يعيد تشكيل اللجان العامة لمدة 4 سنوات

أعاد الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى تشكيل اللجان العامة الخمس لمدة 4 سنوات.

وتضم اللجان العامة كلا من «الوعى التأمينى» و«متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة» و«الاستدامة» و«الإدارة المالية والاستثمار» فضلا عن «التحول الرقمى ونظم المعلومات».

ووفقا للنظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين يقوم كل مجلس تنفيذى بتشكيل عدد من اللجان الفنية لمعاونته فى القيام باختصاصاته ويتم تشكيل هذه اللجان من سبعة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر يختارهم المجلس من بين المرشحين من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى وفقا للضوابط والمعايير التى يقرها مجلس إدارة الاتحاد.

ويحدد المجلس التنفيذى رئيس اللجنة ونائبه من بينهم.

ويتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين بالاتحاد يرشحه أمين عام الاتحاد، وللهيئة أن توفد ممثلاً عنها للحضور ولا يكون لهما صوت معدود.

وتبلغ مدة العضوية باللجان الفنية بالاتحاد أربع سنوات ويجوز تجديدها لمدد أخرى.

وتجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابــــه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائها.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلثى أعضائها بالأصالة، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.

وتسقط العضوية عن العضو الذى يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال العام بغير عذر مقبول، ويطلب رئيس اللجنة فى هذه الحالة من المجلس التنفيذى ترشيح بديل للعضو الذى أسقطت عضويته.

وتختص كل لجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام وفقا لما تحدده المجالس التنفيذية، وتعرض اللجنة التوصيات التى تنتهى إليها على المجلس التنفيذى المختص.

محمد غريب رئيسا لـ «التحول الرقمى ونظم المعلومات»

اختار الاتحاد المصرى للتأمين محمد غريب صالح- رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة مصر لتأمينات الحياة- رئيسا للجنة التحول الرقمى ونظم المعلومات ، بينما جاء فى منصب النائب هيرماس فوزى تيموثاوى – مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات فى «طوكيو مارين جينرال تكافل».

وتبلغ مدة عضوية أعضاء اللجان الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين 4 سنوات وتنتهى الدورة الحالية فى 2026.

وضم تشكيل لجنة نظم المعلومات بالاتحاد سبعة أعضاء من المتخصصين بالمجال وهم محمد كساب؛ مدير عام نظم المعلومات بشركة «جى آى جى للتأمين – مصر»، وهيثم محمد علي؛ مدير عام قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بـ«الدلتا للتأمين»، ومدير عام إدارة النظم والمعلومات فى بيت التأمين المصرى السعودي؛ أحمد محمود رفقى حافظ.

وشمل التشكيل كذلك نائب رئيس إدارة نظم المعلومات بشركة أورينت للتأمين؛ محمود محمد يوسف، ومحمد محسن حلبي؛ مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بـ«ثروة لتأمينات الحياة»، ومدير إدارة النظم والمعلومات بـ«متلايف لتأمينات الحياة»؛ خالد فوزى محمد، ورامى فايق؛ مدير تطوير نظم المعلومات والتحول الرقمى فى أكسا لتأمينات الحياة – مصر.

وتختص كل لجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام وفقا لما تحدده المجالس التنفيذية، وتعرض اللجنة التوصيات التى تنتهى إليها على المجلس التنفيذى المختص.

مكين لطفى يقود «متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة»

ترأس مكين لطفى عبد الله -رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات بشركة «جى إى جى للتأمين- مصر»، اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين فى تشكيلها الجديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

واعتمد الاتحاد المصرى للتأمين التشكيل الجديد للجنة والذى ضم فى منصب نائب رئيس اللجنة؛ مدير شئون الإشراف والرقابة والتأمين متناهى الصغر بشركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر؛ هديل أحمد عبد القادر.

وضمت اللجنة سبعة من المديرين والأخصائيين بشركات التأمين، وهم ياسر محمد سيد فرج -مدير عام اتفاقيات إعادة التأمين الصادر بشركة مصر للتأمين، ومحمد كمال الدين محمد مكارم -مدير أول الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، ونائب مدير عام تأمينات الحوادث المتنوعة بـ«الدلتا للتأمين»؛ منال أحمد مختار.

وحل فى التشكيل الجديد مصطفى أحمد عيد -نائب مدير إدارة الحوادث المتنوعة بشركة مصر للتأمين التكافلى، ومحمد السيد حسين -أخصائى أول بالإدارة الإكتوارية فى «المهندس للتأمين»، ومدير إدارة تطوير العمليات بـ«كاف لتأمينات الحياة»؛ جينا هانى بشاى، ووليد بدوى سيد -نائب مدير إدارة تأمين الحياة والائتمان فى متلايف لتأمينات الحياة.

وتجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابــــه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثى أعضائها بالأصالة، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.

وتسقط العضوية عن العضو الذى يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال العام بغير عذر مقبول، ويطلب رئيس اللجنة فى هذه الحالة من المجلس التنفيذى ترشيح بديل للعضو الذى أسقطت عضويته.

رئيس قطاع التسويق بـ«مصر للممتلكات» لـ «الوعى التأمينى»

ترأس رائف عبد المنعم رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال فى شركة مصر للتأمين لجنة الوعى التأمينى بالاتحاد المصرى للتأمين فى تشكيلها الجديد، بينما أصبحت رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة والمسئولية الاجتماعية بشركة «أكسا» لتأمينات الحياة – مصر، دينا عازر، نائبًا لرئيس اللجنة.

وضمت اللجنة سبعة أعضاء من رؤساء القطاعات والأقسام والمديرين بشركات التأمين، وهم أحمد حلمى عبد الرازق -رئيس قطاع الشراكات الإستراتيجية بشركة ثروة للتأمين-، ومحب فضلى سلوانس -رئيس قطاع المبيعات بـ«كاف لتأمينات الحياة»، ورئيس قطاع الإنتاج والفروع فى وثاق للتأمين؛ أحمد مصطفى عبد العاطى.

وضم تشكيل اللجنة أيضا محمود عبد الله -رئيس قسم بإدارة العلاقات العامة بشركة المهندس للتأمين-، وتامر محمد على- مدير عام العلامة التجارية والتسويق الرقمى بـ«مصر لتأمينات الحياة»، وعمرو يسرى إبراهيم الهوارى – رئيس قطاع المبيعات بـ«اللبنانية السويسرية تكافل- مصر»، ومدير عام العلاقات العامة بـ«الدلتا للتأمين»؛ سلوى محمد حسن.

جدير بالذكر أن المجالس التنفيذية بالاتحاد المصرى للتأمين تقوم وفقا للنظام الأساسى للاتحاد بتشكيل اللجان الفنية اللازمة لحسن سير العمل وتحقيق الأهداف، وإقرار خطة عملها ومتابعتها والنظر فى التقارير الربع سنوية التى يقدمها الأمين العام للاتحاد عن الموضوعات التى تتم مناقشتها فى اللجان المشار إليها.

علاء الدين أحمد لـ «المالية والاستثمار»

يقود علاء الدين أحمد على – عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والتخطيط بشركة مصر للتأمين لجنة الإدارة المالية والاستثمار بالاتحاد المصرى للتأمين لمدة أربع سنوات تنتهى فى 2026.

وأعاد اتحاد التأمين المصرى تشكيل اللجنة والتى جاء نائبا لها مدير عام الشئون المالية والاستثمار بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة؛ وائل مصطفى سعد.

وضمت اللجنة بجانب الرئيس ونائبه ثمانية أعضاء من الخبراء بالمجال، وهم مدحت أحمد عبد الغنى – رئيس قطاع الشئون المالية بشركة مصر لتأمينات الحياة-، ومدير عام الموازنة بـ«المهندس للتأمين»؛ محمد عبد الغفار الشاذلى، ورئيس قطاع الشئون المالية فى «رويال»؛ معوض إبراهيم معوض.

واشتمل التشكيل على رئيس القطاع المالى بشركة متلايف لتأمينات الحياة؛ تامر أحمد محروس، وحسام الدين على فؤاد -رئيس قطاع بالشئون المالية فى جى أى جى للتأمين – مصر، ووليد طارق جلال -نائب مدير إدارة الممتلكات والمسئوليات بـ«طوكيو مارين جنرال تكافل»، وعثمان شحاتة -المستشار المالى لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والمستشار الضريبى للاتحاد المصرى للتأمين؛ جرجس عبد النور.

سارة مظهر تتولى ملف التأمين المستدام

ترأست رئيس إدارة المخاطر بأكسا لتأمينات الحياة- مصر؛ سارة مظهر، لجنة التأمين المستدام بالاتحاد المصرى للتأمين فى تشكيلها الجديد لمدة 4 سنوات تنتهى فى 2026، وتولى رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية فى مصر للتأمين؛ نبيل محمد سرحان، منصب نائب رئيس اللجنة.

وضمت اللجنة سبعة أعضاء من أصحاب الخبرة فى المجال، من رؤساء الإدارات والقطاعات بشركات التأمين، وهم رئيس قسم إدارة المخاطر بشركة قناة السويس للتأمين؛ هبة الله عادل أحمد موسى، ومحمد صلاح عبد الفتاح رضوان – رئيس قسم بإدارة الأخطار الخاصة فى «جى أى جى» للتأمين- مصر.

وانضم للتشكيل الجديد مدير إدارة الالتزام والامتثال بشركة بوبا إيجيبت للتأمين؛ نوران مصطفى محمد، وشرين هشام عيداروس -رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى فى مصر لتأمينات الحياة، ومى راشد محمد على -نائب مدير عام الإدارة العامة للجودة والبحوث والدعم الفنى فى الدلتا لتأمينات الحياة-، ومدير الإدارة العامة للتفتيش بـ«قناة السويس لتأمينات الحياة»؛ منى الشاذلى، ورئيس القطاع القانونى بمصر ودول المشرق العربى بـ«متلايف لتأمينات الحياة»؛ أحمد محمود أبو السعود.

ونص النظام الأساسى للاتحاد على قيام كل مجلس تنفيذى بتشكيل عدد من اللجان الفنية لمعاونته فى القيام باختصاصاته، وتتكون من 7 أعضاء على الأقل، و9 على الأكثر يختارهم من بين المرشحين من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى، وفقا للضوابط والمعايير التى يقرها مجلس إدارة الاتحاد ويحدد المجلس التنفيذى رئيس اللجنة ونائبه من بينهم.

وتختص كل لجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى النظام الأساسى، وفقا لما تحدده المجالس التنفيذية، وتعرض اللجنة التوصيات التى تنتهى إليها على المجلس التنفيذى المختص.