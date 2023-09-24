اتحاد التأمين يعد نماذج وثيقتي «العمالة غير الرسمية» و«المحاصيل المروية»

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد قد نجح في إنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد، كلجنتي التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي، وتتكون تلك اللجان من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج المخاطر، وقامت اللجان مؤخرًا بإعداد وثيقتي التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر، ونظيرتها لتأمين المحاصيل المروية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.

وأضاف أن الاتحاد نجح في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، عبر تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول عليها، وعقد شراكات مع الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول المالي، كتنظيم المؤتمر السنوي للتأمين متناهي الصغر بالأقصر لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين.

وضم الملتقى الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، ما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية .

وقد شهد الملتقى إقبالًا إيجابيًا من المشاركين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000، من أكثر من 35 دولة على مستوى العالم يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الأعلام المحلية والعالمية.