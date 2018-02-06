اتحاد التأمين يطالب بتأسيس إدارة للمعاينة وسلامة الاكتتاب فى الصناعات الخطرة

الشاذلى جمعة طالب الاتحاد المصرى للتأمين شركات التأمين بتأسيس إدارة متخصصة للمعاينة وإدارة الأخطار داخل الشركات، بجانب اتباع سياسة اكتتابية سليمة لتجنب الخسائر المتوقعة من تأمين الحريق على الصناعات ذات الخطورة المرتفعة، مع تقسيم الأنشطة الأكثر خطورة، ووضع ضوابط خاصة لكل نشاط على حدة (الخش



الشاذلى جمعة

طالب الاتحاد المصرى للتأمين شركات التأمين بتأسيس إدارة متخصصة للمعاينة وإدارة الأخطار داخل الشركات، بجانب اتباع سياسة اكتتابية سليمة لتجنب الخسائر المتوقعة من تأمين الحريق على الصناعات ذات الخطورة المرتفعة، مع تقسيم الأنشطة الأكثر خطورة، ووضع ضوابط خاصة لكل نشاط على حدة (الخشب – الورق – الفوم – الكتان– الزيوت – الكيماويات – البلاستيك).

وأوصى الاتحاد شركاته بالاهتمام بجمع وتحليل المعلومات عن الخطر المراد الاكتتاب به، فى ضوء توافر البيانات المقدمة من العميل وإجراء المعاينة الفنية اللازمة والاهتمام بالخطر المعنوى، مثل حالة التشغيل لخطوط الإنتاج للمصنع المراد التأمين عليه وتأثير ذلك على درجة الخطورة، واحتمالية حدوث حريق بجانب التأكد من استيفاء المعاين لكل الجوانب الفنية وتطبيق العميل لوسائل الحماية والأمان، فضلًا عن وجود فريق أمن صناعى متخصص ومدرب فعلياً لمنع وتقليل وقوع الخطر والتعامل مع الحادث فى حالة وقوعه.

وأكد ضرورة الأخذ فى الاعتبار عند المعاينة نظام الصيانة بالموقع (صيانة كهربائية – صيانة الالات – صيانة وسائل الوقاية …) واتباع الأسس الفنية السليمة فى التخزين المطلوبة لكل نوع نشاط وتأثير التدخين على احتمال وقوع الحريق وأيضا توعية وتدريب العاملين وتعريفهم بما قد يسبب الحرائق نتيجة السلوكيات الخاطئة والتدخل الصحيح والمبكر من قبل العاملين يقلل من الخسائر، مع الفحص الدوري لوسائل مقاومة الحريق والتأكد من فاعليتها والفحص الدوري لإجراءات السلامة في الموقع، ما يحد من احتمالات حدوث الحريق، مع مراعاة طرق التخلص من القمامة فى الموقع والمواد القابلة للاشتعال.