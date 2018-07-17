اتحاد التأمين يضع مسودة ميثاق شرف مهنى للعاملين بالقطاع

مروة عبد النبىانتهى الاتحاد المصرى للتأمين من إعداد مسودة لميثاق شرف وأخلاقيات قطاع التأمين تمهيدا لتفعيله خلال الفترة المقبلة.قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة "gig" للتأمينات العامة، إنه سوف يتم عرض المسودة على المستشار القانونى للاتحاد تمهيدا لإقراره من قبل مج

مروة عبد النبى

انتهى الاتحاد المصرى للتأمين من إعداد مسودة لميثاق شرف وأخلاقيات قطاع التأمين تمهيدا لتفعيله خلال الفترة المقبلة.

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “gig” للتأمينات العامة، إنه سوف يتم عرض المسودة على المستشار القانونى للاتحاد تمهيدا لإقراره من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين.

وأضاف الزهيرى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مبادرة “”معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين” أنه سوف يتم إرسال الميثاق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده واقراره على جميع العاملين بقطاع التأمين.

وأشار إلى دراسة الاتحاد الانضمام إلى الاتحاد العالمى للتأمين وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأردنى للتأمين لتبادل الخبرات.