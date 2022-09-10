اتحاد التأمين يستعرض دور التكنولوجيا في الحد من الغش بوثيقة «نفوق الماشية»

أكد الاتحاد المصرى للتأمين على دور التكنولوجيا فى الحد من الغش والاحتيال فى التأمينات الزراعية خاصة منتج “نفوق الماشية، كما استعرض تجارب الأسواق المشابهة فى هذا النشاط ، وأشار إلى أهمية استخدام موجات الراديو كأداة لتحديد الهوية مما يعود بدوره بالعديد من المزايا على الشركات.

الوثيقة مهمة لتأمين الثروة الحيوانية

وأضاف الاتحاد أن هذه التقنية تدعم منتجات التأمين على الماشية حيث تتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة، مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، وتطوير كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بجانب توفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف.

وكان الاتحاد قد أسس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصرية لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية في مجالات التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتطبيقها فى مصر.

مزايا تقنية تحديد الهوية

واستعرض مزايا استخدام أنظمة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو في تأمين الثروة الحيوانية مثل الحد من الغش والاحتيال، وسرعة إصدار الوثائق ، مما يعني أن المزارعين يحصلون على التغطية على ماشيتهم في اللحظة التي يدفعون فيها القسط، فى حين تستغرق المنتجات التقليدية على الماشية 15 يومًا لإصدارها.

وأوضح أن هذه الأنظمة تساهم فى تسوية سريعة للمطالبات خلال 72 ساعة، بينما عادة ما يستغرق وقت تسوية المطالبات لمثل هذه المنتجات من التأمين حوالي 40 إلى 60 يوماً مما يعرض صغار المزارعين للخطر بسبب هذه المدة الطويلة، كما تساعد كذلك فى احتساب أقساط أقل لصالح العميل وذلك لأن المعاملات تتم دون أي أوراق أو تدخل بشري مما بدوره يُخفض التكاليف.