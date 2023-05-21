اتحاد التأمين يستعرض البرنامج التجريبي الأمريكي لتربية نحل العسل

يدعو اليوم العالمي للنحل لعام 2023 وشعاره “ملتزمون بحماية النحل في الإنتاج الزراعي للملقِّحات”، إلى العمل على المستوى العالمي من أجل دعم الإنتاج الزراعي للملقِّحات، ويسلّط الضوء على أهمية حماية نحل العسل وسائر الملقِّحات، بممارسات الإنتاج الزراعي السليمة، وعقد الاحتفال باليوم العالمي للنحل بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة FAO، الجمعة التاسع عشر من مايو، لتحقيق فرصة للتوعية بأهمية اعتماد ممارسات الإنتاج الزراعي المراعي للملقِّحات، من أجل حماية النحل وسائر الملقِّحات والمساهمة في الوقت نفسه في قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها وكفاءتها.

تربية النحل

قال الاتحاد المصري للتأمين إن برنامج التأمين التجريبي لتربية النحل التابع لوكالة إدارة المخاطر يمثل شبكة أمان لحماية مصادر الدخل الأولية لمربي نحل العسل، حيث تتطلب أنظمة تربية النحل أنواع مختلفة من النباتات أو المحاصيل، وغالبًا ما تحتوي على مزيج من أنواع مختلفة من الزهور، لكل منها مواسم نمو مختلفة، بالإضافة إلى وجود متطلبات مناخية، مثل مستوى هطول الأمطار، وبعض الظروف الأخرى الضرورية للحفاظ على نمو النبات على مدى فترات طويلة من الزمن، لذلك تم تصميم هذا البرنامج لتوفير أقصى قدر من المرونة لتغطية المخاطر التي قد تؤثر على هذه العوامل، ويعتمد البرنامج على بيانات مؤشر هطول الأمطار الواردة عن مركز التنبؤ بالمناخ التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA CPC).

وأضاف الاتحاد أن تطبيق البرنامج قد تم في 48 ولاية متجاورة، باستثناء الولايات التي تعبر الحدود الدولية.

وأشار اتحاد التأمين أن قسط التأمين يعتمد على اختيار مستوى التغطية (عادة ما تكون بين 70% إلى 90%)، وفترة قراءة المؤشر وعامل الإنتاجية، وتمثل فترة قراءة بيانات المؤشر حوالي شهرين وتساوي (مستوى التغطية x مؤشر قراءة الشبكة المتوقع)، وفي حالة اختلاف قراءة المؤشر الفعلية عن قراءة المؤشر المتوقعة يتم صرف التعويض، حيث تستند تعويضات التأمين على نقص هطول الأمطار بدلًا من موت النحل أو انهيار الخلية.

وبيّن الاتحاد أن آليه التوزيع الأكثر انتشارًا لهذا النوع من التأمين عن طريق وسطاء التأمين المختصين بالتأمين الزراعي، حيث تتوفر قائمة بوسطاء التأمين الزراعي المعتمدين في جميع مراكز خدمة وزارة الزراعة الأمريكية وعلى بعض المواقع الالكترونية الخاصة بمنظمات إدارة الخطر.

حول البرنامج

ويعرف مزارعي النحل أن الأسباب الطبيعية التي لا يمكن تجنبها يكون لها تأثير كبير على خلية النحل وإنتاجيتها، لذلك تقدم وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) برامج لإدارة تلك المخاطر، وقد يكون برنامج مزارع النحل متناهية الصغر التابع لها مناسبًا للعديد من عمليات تربية النحل بإيرادات تصل إلى 350 ألف دولار أمريكي، والتي تعتبر زيادة عن الحد الأقصى للعام الماضي التي كانت حوالي 250 ألف دولار، حيث يمكن أن يساعد هذا البرنامج المدعوم صغار مزارعي النحل على التخفيف من آثار المخاطر، خاصة في الحوادث التي يمكن أن تؤثر فيها ظروف الطقس أو تقلبات السوق على الإنتاج والإيرادات.

ويحمي البرنامج المزارعين من خسائر الإيرادات الناتجة عن أسباب طبيعية لا يمكن تجنبها أو انخفاض أسعار السوق المحلية، فقد يكون مزارعي النحل الذين يفقدون الإنتاج والإيرادات بسبب الجفاف أو تطرف أحوال الطقس أو هطول الأمطار الغزيرة مؤهلين للإبلاغ عن مطالبة، وقد يتمكنوا أيضًا من الإبلاغ عن مطالبة في حالة فقد الإيراد بسبب آفات وأمراض نحل العسل إذا تمكنوا من إثبات أنهم اتخذوا الخطوات الصحيحة لإدارة المشكلة، ويستثنى من التأمين الخسائر الناجمة عن تعطل المعدات أو التخريب أو التعرض لمبيدات الآفات.

ويسمح البرنامج أيضًا لجميع ممتلكات المزرعة بأن تكون تحت وثيقة تأمين واحدة، بالإضافة إلى القيمة المضافة من أنشطة ما بعد الإنتاج مثل التعبئة والتغليف، ويمكن التأمين على العسل بسعر بيعه في السوق، وليس فقط بسعر العسل بالجملة بعد استخراجه، ويمكن أيضًا التأمين على عائدات مبيعات منتجات العسل، مثل الأدوية والشموع أو مرطب الشفاه أو المستحضرات التجميلية.