اتحاد التأمين يزكّي نموذج أيدا AIDA كنقطة انطلاق لتقديم «متناهي الصغر»

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن العديد من المؤسسات تقوم بالاعتماد على العناصر الإبداعية المتعارف عليها، مثل العبارات الجذابة والشعارات المعروفة في تصميم المواد الدعائية الخاصة به، وهي بالطبع عناصر أساسية لأي مادة ترويجية، ولكن عندما يأتي الأمر لترويج خدمة، مثل التأمين متناهي الصغر، فتكون هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير، للحصول عليها بشكل صحيح، ويعد نموذج أيدا AIDA نقطة انطلاق جيدة يجب أخذها في الاعتبار عند تقديم المواد التسويقية.

ونموذج أيدا يرمز إلى الانتباه والاهتمام والرغبة والفعل، ويُستخدم نموذج في التسويق والإعلان لوصف الخطوات أو المراحل التي تحدث من اللحظة التي يتعرف فيها المستهلك على منتج أو العلامة التجارية، حتى يقوم المستهلك بتجربة منتج ما أو يتخذ قرار بشرائه، وبالنظر إلى حقيقة أن معظم المستهلكين يتعرفون على العلامة التجارية عن طريق الإعلان أو الاتصالات التسويقية.

وبيّن أن نموذج أيدا يساعد على شرح كيفية إشراك رسالة الإعلان أو الاتصال التسويقي للمستهلكين أو تشغلهم في اختيار العلامة التجارية، كما يقترح نموذج أيدا في جوهره على الرسائل الإعلانية وإكمال عدد من المهام بهدف الانتقال إلى المستهلك، عن طريق سلسلة من الخطوات المتتالية، بدءًا من الوعي بالعلامة التجارية وصولًا إلى الفعل (الشراء).

وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن نموذج أيدا يعتمد في التسويق على جعل المستهلك على دراية بوجود منتج أو علامة تجارية، مع إشراكه في التعرف على فوائد العلامة التجارية وكيفية مناسبتها لنمط حياته، وإكسابه سلوكًا إيجابيًا تجاه العلامة التجارية، وإنشاء النية لديه بالشراء فيقوم بالتجربة أو يشتري.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن أغراض المواد الدعائية التي يعتمد عليها مقدمو الخدمات التأمينية لا بد أن تستخدم في رفع وعي العميل بمفهوم وطبيعة التأمين، مع تعريف العميل بالشركة وعرض منتجاتها بشكل عام، فضلًا على تمييز منتجات الشركة عن المنتجات الأخرى التي تقدمها الشركات المنافسة، ولا بد أن يتم تقديم منتج جديد للعملاء.

وأضاف أن هناك طرقًا مختلفة للتواصل مع العميل ومجموعة مخصصة ومتوازنة من القنوات والأدوات التي تساهم في توصيل الرسالة المراد إيصالها إلى العميل، ويتم هذا التواصل من خلال إعداد مزيجًا تسويقيًا بين القائمين على الإعلان والعلاقات العامة وترويج المبيعات والتسويق المباشر.