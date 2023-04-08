اتحاد التأمين يدعو الشركات لضرورة تغطية مخاطر الخطأ والسهو التكنولوجي (جراف)

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن تغطية الخطأ والسهو التكنولوجي يعد منتجًا تأمينيًا متخصصًا لحماية أخطار المسئولية المهنية المحددة التي يواجهها عادةً الأشخاص الذين يعملون في صناعة التكنولوجيا، ويُعرف أيضًا باسم التأمين على الأخطاء التكنولوجية، وهو مصمم لحماية الشركات من المطالبات المتعلقة بأخطاء التصميم أو التطوير أو تقديم المنتجات والخدمات التكنولوجية.

وكشف اتحاد التأمين خلال نشرته الأسبوعية، أن السوق تهتم بتوفير التغطية المناسبة للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا، بواسطة منتجات جديدة للتأمين ضد السهو والخطأ التكنولوجي كواحد من أهم التغطيات لتلك الشركات.

وبين الاتحاد، أن هذا النوع من التغطية إنما يساعد في حماية شركات التكنولوجيا من تكاليف مصروفات التقاضي الباهظة التي قد تنشأ إذا تعرض العميل لخسائر مالية بسبب خطأ ارتكبته الشركة.

وأضاف أن تصميم وثائق تأمين السهو والخطأ التكنولوجي إنما جاءت للحماية من المخاطر التي ترتبط بشكل عام بشركات التكنولوجيا، والتي تعد حاليًا واحدة من أسرع الصناعات نموًا في الاقتصاد العالمي، حيث إذا تم التعاقد مع شركة لتصميم المواقع الإلكترونية لتصميم متجر إلكتروني لشركة ما وتشغيله بحلول وقت معين وفشلت الشركة في القيام بذلك، أو كان المتجر لم يعمل بشكل ملائم، فيمكن مقاضاة الشركة التي قامت بتصميم المتجر بسبب الأضرار التي تكبدها العميل والتي يمكن إرجاعها مباشرة إلى خطأ أو إهمال الشركة، لفشل المنتج أو الخدمة التقنية أو لم يعمل بالطريقة التي كان من المفترض أن يعمل بها، ومن هنا تلعب وثيقة تأمين السهو والخطأ التكنولوجي دورها وفي تلك الحالة، ويتم تفعيل التغطية التأمينية.

وأشار إلى أن الوثيقة ستمنح كل عميل الرضا التام عن الخدمات التي يتلقاها، حينما يعمل كل منتج على النحو المنشود، ولكن في إذا لم تكن تلك الطريقة التي تجري بها الأمور، ففي الواقع العملي يتم تخطي المواعيد النهائية وخرق العقود، وغالبًا ما يُصاب العملاء بخيبة أمل عندما لا يتم تلبية توقعاتهم، خاصة أولئك الذين عانوا من أضرار كنتيجة مباشرة لطلبهم تلك الخدمات، مما يؤدي إلى قيام بعض العملاء برفع دعاوى قضائية.

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وختامًا، إذا تمكن الفريق القانوني للشركة المدعى عليها من إثبات عدم وجود مخالفات فعلية من جانب الشركة، فإن تكاليف الدفاع يمكن أن تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، كما أن المطالبات الناشئة عن الأخطاء المهنية والنتائج غير المرضية تمثل عائقًا من الناحية المالية إذا كانت الشركة لا تحمي نفسها من هذه الأنواع من المخاطر بشكل صحيح، لذلك يعتبر التأمين ضد السهو والخطأ أمرًا بالغ الأهمية لأي نشاط تجاري أو شخص يعمل بشكل مستقل ويقدم خدمات تتطلب معرفة أو تدريبًا متخصصًا ولديها مستوى معين من المعايير التي يمكن انتهاكها.