اتحاد التأمين يدرس 3 عروض إعلانية لحملة الصيف

■ تتكلف 7 - 8 ملايين جنيه.. وتستغرق 3 شهور مروة عبد النبى والشاذلى جمعةيفاضل الاتحاد المصرى للتأمين بين 3 عروض فى إطلاق حملته الإعلانية لنشر الوعى التأمينى لمدة 3 شهور متتالية خلال موسم الصيف الحالى.وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اتحاد شرك



■ تتكلف 7 – 8 ملايين جنيه.. وتستغرق

3 شهور



مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

يفاضل الاتحاد المصرى للتأمين بين 3 عروض فى إطلاق حملته الإعلانية لنشر الوعى التأمينى لمدة 3 شهور متتالية خلال موسم الصيف الحالى.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اتحاد شركات التأمين سيرسل التفاصيل الكاملة لخطة الحملة الإعلانية، والتى سيمولها من ميزانيته بنهاية مايو الجارى، بهدف مضاعفة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى تبلغ أقل من %1 حاليا، والوصول بحصيلة الأقساط إلى 50 مليار جنيه عام 2022.

وأكد مصدر مسئول أن اتحاد التأمين عرض فى مجلسه على شركات التأمين 3 عروض تلقاها من وكالات إعلانية مختلفة هى إيه بي بارتنرز، وأد اليفين، ونوران ميديا، تتراوح تكلفتها مابين 7و8 ملايين جنيه، لحملة نشر الوعى التأمينى، والتى ستركز على الدور الذى يلعبه القطاع لكل شرائح المجتمع، خاصة محدودى الدخل، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ولافتات الطرق.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف وسائل الإعلام المسموعة، ثم المرئية، لانتشارهما بصورة كبيرة وتأثيرهما القوى على الجمهور .

وكشف رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة «gig» لتأمينات الحياة، أن اتحاد الشركات تلقى 3 عروض من عدة وكالات إعلانية لم تحسم حتى الآن، مشيرا إلى أن تكلفة الحملة ستمول من ميزانية الاتحاد لكونه ألزم نفسه بها، وقد تكون هناك حصص إضافية لشركات التأمين إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأضاف أن الحملة ستشرح مفهوم التأمين وأهميته، وسيتم استخدام شعار اتحاد شركات التأمين وشعارات كل شركات التأمين الأعضاء به أسفلها.

وقال مصدر تأمينى إن الاتحاد ينوى إطلاق حملة إعلانية لمدة ثلاثة شهور خلال الصيف الجارى لرفع مستوى الوعى التأمينى.

وأضاف أن الحملة سوف تبدأ عبر الإعلام المسموع من خلال برامج الإذاعة الخاصة بالطقس والمرور للتنويه عن أهمية التأمين فى حياة المواطنين، ومن المخطط أن تشمل الحملة لافتات فى الطرق، وأيضا فى الإعلام المرئى بالقنوات التليفزيونية فى مراحل تالية، والإعلام المقروء بالصحف والمجلات.