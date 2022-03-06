اتحاد التأمين يدرس فرص تصميم منتجات لتلبية احتياجات المرأة

كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن المرأة تتحمل رعاية أسرتها وأطفالها وأحياناً والديها، كما أنه فى بعض الحالات أصبحت السيدات هن المسؤولات عن إعالة أسرهن و المساهمة في تنمية اقتصاداتهن ونموها، ويعد استهداف المنتجات التى تخاطب إحتياجات المرأة من أكبر فرص النمو في العالم، لذا فإن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع التأمين من خلال تصميم منتجات تأمينية تلبى إحتياجات المرأة وبخاصة المرأة المعيلة.

شركات التأمين تحلل البيانات الخاصة بالعملاء النساء

وأوضح الاتحاد أنه لكى تتمكن شركة التأمين من فهم وجهة نظر العميل فى المنتجات التى يحتاج إليها، فإن شركات التأمين فى حاجة إلى تحليل البيانات لتقسيم قاعدة العملاء وتحديد حجم شريحة العملاء النساء المستهدفة وكذلك تصميم المنتجات واستراتيجيات التسويق والتوزيع دون الاعتماد على الافتراضات.

وتختلف احتياجات النساء عن بعضهن البعض نتيجة لعدة عوامل و منها تفاوت فئات الدخل المختلفة وهيكل الأسرة (على سبيل المثال ، تختلف إحتياجات المرأة التى لديها من يعولها عن المرأة المعيلة) ، التوزيع الجغرافى (سواء كانت من سكان الحضر أو الريف).

وأشار الاتحاد إلى أن نقاط البيانات التي يمكن تحليلها تضم مستوى الدخل و عبء الإعالة وقناة البيع وقناة التوزيع المفضلة وأنواع المنتجات التي تريدها المرأة من شركات التأمين ، والعقبات التي تواجهها المرأة في شراء التأمين، وحتى يتم الحصول على تلك البيانات بالشكل الصحيح؛ يستلزم الأمر إجراء مقابلات ودراسات للسوق لجمع بيانات جديدة. ثم تقوم شركات التأمين بعد ذلك بإستخدام الرؤى التى حصلت عليها من العملاء لتطوير منتجات وخدمات فريدة لقطاعات العملاء المستهدفة من السيدات.

النساء تميل إلى استثمار 90% من دخلهن

ولفت إلى أن أحدث الدراسات أثبتت أن النساء تميل إلى إعادة استثمار ما يصل إلى 90 % من دخلهن مرة أخرى في تعليم أطفالهن وتغذيتهم واحتياجاتهم الصحية، ومن ثم يمكن أن يتم تصميم منتجات تأمينية متعلقة بالتعليم والصحة ويتم عرضها للعملاء السيدات، تحتاج المرأة فى الريف إلى التأمين عليها ك وكذلك التأمين على المشروع الذى تمتلكه، سواء كان المشروع متمثلاً على سبيل المثال، فى تربية رأس ماشية أو مشروع صناعى صغير ، والذى يدر عليها عائد شهرى تنفق منه على أسرتها. وبالتالى تحتاج تلك المراة أن يتم تصميم منتج تأمينى واحد يشمل جميع إحتياجاتها.

وأكد أن من أبرز التحديات التى تواجه صناعة التأمين فى تمكين المرأة هو إنخفاض الوعى لدى السيدات بمعنى وقيمة التأمين وللتغلب على هذه المشكلة؛ يمكن لشركة التأمين الإستعانة بعناصر (سيدات) من داخل المجتمع الخاص بالشريحة المستهدفة من العميلات (سواء فى الريف أو المدن)، على أن يتم تأهيل هذه العناصر بحيث تقوم بالتسويق لمنتجات التأمين داخل مجتمعاتهم و الحديث عن تجاربهم.

ويعد الحصول على بيانات دقيقة حول عملاء التأمين المستهدفين من السيدات والإحتياجات الخاصة بهن من أهم التحديات التى يواجهها القطاع؛ ويمكن التغلب على هذا العائق من خلال عقد شراكات مع الجهات البحثية المتخصصة فى إجراء أبحاث ودراسات السوق.. حيث سيساهم ذلك فى تكوين قاعدة بيانات تساعد شركات التأمين فى تقدير حجم العملاء المستهدفين ومعرفة إحتياجات هؤلاء العملاء.

التجارب المحلية فى تمكين المرأة

واستعرض الاتحاد الجهود المحلية فى تمكين المرأة إذ قام اتحاد الصناعات المصرية بإنشاء وحدة المرأة فى مجال الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديا وإيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء فى سوق العمل، والعمل على تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص وسد الفجوة بين الجنسين فى مجال ريادة الأعمال، وايجاد حلول للتحديات التى تواجه النساء لتشجيعهن على المشاركة فى الاقتصاد المصرى.

وقد قام الاتحاد المصرى بإبرام بروتكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والذى سيتم من خلاله تقديم دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة: حيث سيعمل الطرفان على تنشيط مبادرة السيد رئيس الجمهورية من خلال زيادة نشاط وفاعلية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتنشيط علاقة الاتحادين في هذا المجال بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة والوصول الى القطاعات غير المغطاة بخدمات القطاعين الصناعي والتأميني من خلال الشراكات بين الاتحادين والجهات الأخرى المختلفة ذات الصلة.

وتم وضع خطة عمل مشتركة تتضمن الدورات التدريبة وورش العمل الفنية لجميع المنشآت التابعة لاتحاد الصناعات والتي تكون متضمنة ليس فقط مهارات فنية بل أيضا التوعية التأمينية للعاملين والعاملات على اختلاف وظائفهم ومناصبهم. على الجانب الاخر، تصميم الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها دعم شركات التأمين المصرية في فهم طبيعة عمل المنشآت الصناعية المختلفة والوقوف على اهم المخاطر التي قد تواجهها هذه الجهات للوصول الي المنتج التأميني الأمثل الذي يغطي المخاطر الحقيقية التي تواجهها هذه المنشآت، وبناءً على ذلك، سيتم تقديم الخدمات التأمينية التي تحتاجها وحدة المرأة التي قام اتحاد الصناعات بإنشائها.