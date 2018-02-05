اتحاد التأمين يدرس زيادة تعويضات حوادث القطارات إلى 50 ألف جنيه

الشاذلى جمعة :يدرس الاتحاد المصرى للتأمين من خلال لجنة الحوادث المتنوعة و مجمعة تأمين مخاطر حوادث السكك الحديدية و وحدات مترو الأنفاق زيادة تعويضات المجمعة من 30 ألف جنيه حاليا إلى 40 ألف جنيه أو 50 ألف جنيه وفقا لم يتم الاتفاق عليه .قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد و العضو المنتدب لشركة المجموعة ا

الشاذلى جمعة :

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين من خلال لجنة الحوادث المتنوعة و مجمعة تأمين مخاطر حوادث السكك الحديدية و وحدات مترو الأنفاق زيادة تعويضات المجمعة من 30 ألف جنيه حاليا إلى 40 ألف جنيه أو 50 ألف جنيه وفقا لم يتم الاتفاق عليه .

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد و العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig” أن هذه الدراسة التى سوف يشارك فيها الخبراء الاكتواريون تهدف إلى تقديم تعويض مناسب لمساعدة أسر الضحايا بعد أن وافقت لجنة الحوادث و الاتحاد مؤخرا على زيادة مبلغ التعويض من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بنسبة زيادة 50% فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى بعد التعويم .

و أوضح أن حجم الأقساط السنوي للمجمعة عن اشتراكات كلا من هيئة السكك الحديدية و هيئة مترو الأنفاق يبلغ 16 مليون جنيه سنويا و التى سوف ترتفع إلى 19.2 مليون جنيه بعد زيادة مبلغ التعويض إلى 30 الف جنيه فيما تبلغ التعويضات التى سسدتها المجمعة منذ عام تأسيسها و حتى الآن 160 مليون جنيه منها 110 مليون جنيه لصالح هيئة السكك الحديدية و مترو الأنفاق و 50 مليون جنيه لصالح هيئة الطرق و الكبارى عن حوادث الطرق السريعة العاملة بنظام الكارتة و التى يتم تحصيل 25 قرشا كقسط مضاف على الكارتة بتلك الطرق .

و من جهته أكد محمد أبو اليزيد رئيس مجمعة أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية و وحدات مترو الأنفاق أن عدد المستفيدين من هذهالتعويضات حوالى 8 آلاف شخص فيما بلغ عدد الحوادث المبلغ عنها 10500 حادث و تبلغ المخصصات الفنية للمجمعة 118 مليون جنيه منها 93 مليون جنيه لمخاطر حوادث قطارات السكك الحديدية و وحدات مترو الأنفاق و 25 مليون جنيه لحوادث الطرق السريعة .