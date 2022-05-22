اتحاد التأمين يدرس دعم أعضائه فى الامتثال لـ«الفاتورة الإلكترونية»

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين دعم شركاته الأعضاء فى ملف منظومة الفاتورة الإلكترونية امتثالًا لتعليمات مصلحة الضرائب.

كشف يدرس الاتحاد المصرى للتأمين دعم شركاته الأعضاء فى ملف منظومة الفاتورة الإلكترونية امتثالًا لتعليمات مصلحة الضرائب. ونظم المعلومات بالاتحاد المصرى للتأمين، رئيس قطاع نظم المعلومات بشركة “قناة السويس للتأمين”، أن هناك مسارين أمام الشركات للامتثال لتطبيق الفاتروة الإلكترونية، إما من خلال نظام تكنولوجى داخلى متطور، وإما الاستفادة من البرنامج الإلكترونى الذى صممه الاتحاد بشكل خاص لهذا الغرض.

وأوضح “ثروت” أن الفاتورة الإلكترونية ستشمل رفع وثائق وملاحق التأمين كفاتورة إلكترونية لمصلحة الضرائب، والتى تضم بيانات رقم الوثيقة أو الملحق، واسم المؤمن له (العميل)، ويتم تضمين رقم السجل التجارى للمؤمن له فى حالة زيادة القسط على 50 ألف جنيه، أما فى حالة العميل الفردى فيتم تضمين رقم بطاقة الرقم القومى للعميل، بجانب بيانات قيمة القسط ونوع التأمين الذى حصل عليه العميل.

ولفت إلى أن الاتحاد سوف يوفر برنامجًا إلكترونيًا بجانب توجيه الشركة نحو تنظيم البيانات بصيغة معينة بسيطة تتوافق مع البرنامج لملء بيانات الفاتورة الإلكترونية على البرنامج الخاص بالاتحاد، وإرسالها مباشرة لصالح مصلحة الضرئب.

وتأتى الفاتورة الإلكترونية تماشيًا مع القرارات الجديدة، ومنظومة التحول الرقمى ضمن رؤية 2030 التى تجعل التعاملات الإلكترونية إلزاميًا على الشركات بأحجامها المختلفة، وذلك على مراحل مختلفة بعدد معين فى كل مرحلة.

والفاتورة الالكترونية هى وثيقة رقمية تساعد على حفظ البيانات وتبادلها عبر الإنترنت بسهولة بدلًا من التعاملات الورقية المتعبة، وتُستخدم لإثبات معاملات البيع بغض النظر عما تحتويه إذا كان منتجات أو خدمات، من خلال منظومة الضرائب المصرية سعيًا للتخلص من التعاملات الورقية على مستوى الجمهورية.

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