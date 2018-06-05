اتحاد التأمين يدرس توزيع المصروفات على الفروع الفنية

الشاذلى جمعة تدرس اللجنة المالية بالاتحاد المصرى للتأمين آلية توزيع المصروفات على فروع التأمين الفنية المختلفة، بناء على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.وقال مدير مالى بإحدى شركات التأمين إن اللجنة تبحث أسباب الخسائر فى بعض فروع التأمين، مثل فرع تأمينات السيارات الإجبارى، ومدى ار

الشاذلى جمعة

تدرس اللجنة المالية بالاتحاد المصرى للتأمين آلية توزيع المصروفات على فروع التأمين الفنية المختلفة، بناء على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال مدير مالى بإحدى شركات التأمين إن اللجنة تبحث أسباب الخسائر فى بعض فروع التأمين، مثل فرع تأمينات السيارات الإجبارى، ومدى ارتباط هذه الخسائر ببندى المصروفات والتعويضات.

وأكد السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للاستثمارات والشئون المالية والإدارية بالشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات- أن لكل فرع تأمينى مثل الحريق والسيارات والحوادث والهندسى والبحرى نوعين من المصروفات، أحدهما المصروفات المباشرة : وتشمل أجور العاملين والأجهزة والأدوات المستخدمة بتلك الإدارة واستهلاكاتها، وهى تختلف من فرع إلى آخر وفقا لعدد العمالة فى كل فرع وأجورها والأدوات المكتبية وغيرها.

والثانى : المصروفات غير المباشرة : وهوالمقصود من الدراسة وتختلف طريقة حسابه من شركة إلى أخرى وتشمل مصروفات الإدارات الخدمية مثل الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات «IT» والموارد البشرية «HR» ويتم توزيعها على الإدارات الفنية لفروع التأمين، مثل الحريق والهندسى والسيارات وغيرها،لافتا إلى أن الشائع هو توزيع مصروفات هذه الإدارات الخدمية على فروع التأمين وفقا لحجم أقساط كل فرع تأمينى.

وأوضح أنه على سبيل المثال إذا كانت محفظة فرع الحريق هى أكبر محفظة أقساط وقدرها 100 مليون جنيه مثلا، يتم تحميلها أكبر نسبة من مصروفات الإدارات الخدمية، وهكذا فأقل فرع فى حجم الأقساط يتحمل أقل نسبة من المصروفات لتلك الإدارات الخدمية بحيث يكون التوزيع عادلا، مشيرا إلى أن الشركات تعمل باستمرار على ترشيد نفقاتها واتباع سياسة اكتتابية سليمة وتسعير جيد، كى تحقق فائض اكتتاب فنى ليكون حجم أقساط كل فرع أكبر من حجم التعويضات المسددة به.