اتحاد التأمين يدرس انضمام مصر لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعةيدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر لجانه الفنية المختلفة بالتنسيق مع وزارة النقل وخاصة قطاع النقل البحرى بها إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الاتفاقيات المختلفة التي تصدر عن المنظمة البحرية الدولية وتعرض على جمهورية مصر العربية للانضمام إليها مثل اتفاقية حماية الأر



ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر لجانه الفنية المختلفة بالتنسيق مع وزارة النقل وخاصة قطاع النقل البحرى بها إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الاتفاقيات المختلفة التي تصدر عن المنظمة البحرية الدولية وتعرض على جمهورية مصر العربية للانضمام إليها مثل اتفاقية حماية الأرواح في البحر SOLAS وكذلك الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي 1992 والاتفاقية الدولية بشأن المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي 2001 بجانب اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن 2007.

ويخدم النقل البحرى 90% من تجارة العالم ونتيجة لذلك فإن أي سفينة يمكن أن تحكمها سلسلة من القوانين تمتد إلى عدة بلدان، وخاصة أن هذه السفن تقضي معظم أوقاتها في البحر متنقلةً بين مناطق عديدة خاضعة بدورها لسلطات إدارية وقضائية متباينة.

وتم توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية IMO عام 1948 ومهمتها سلامة العمل البحري وأمنه وفعاليته في محيطات نظيفة وذلك من خلال مراقبة وتطوير إطار شامل من الاتفاقيات والسياسات الخاصة بصناعة النقل البحري وأنشطتها الأخرى مثل الأمن البحري، السلامة البحرية، التعاون التقني، المخاوف البيئية والمسائل القانونية.

وتم اعتماد أول معاهدة بحرية وهى سلامة الأرواح في البحر”SOLAS” والتي اعتمدت في البداية من قبل عدد قليل من الدول كرد فعل إجرائي على كارثة تيتانيك الشهيرة.

وكانت مجالات الاهتمام الرئيسية التي تمكنت المنظمة البحرية الدولية من تنظيمها هي الوقاية من الحوادث ووضع معايير السلامة للسفن والمراكب الأخرى (بما في ذلك التصميم والمواد)، وإلزام الدول الأعضاء بالتقيد بها واحترام المعاهدات السارية من سلامة وأمن ومنع تلوث وغيرها من الكوارث البشرية التي يمكن تجنبها.

كما تسهل (IMO) التعاون التقني بين الدول الأعضاء، وتضع أليات التنفيذ وفق معاييرها وتكون مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذه القوانين والمعايير بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات وآليات التعويض في حال الإخلال بأي من بنود لوائح التعاون. وتلعب المنظمة البحرية الدولية اليوم دوراً بالغ الأهمية في تقدم المجتمع المعاصر نحو بيئة تجارية ونقل أفضل ونظيف.