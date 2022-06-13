اتحاد التأمين يحسم تشكيل اللجان الفنية الجديدة نهاية يونيو

يحسم الاتحاد المصرى للتأمين إعادة تشكيل لجانه الفنية الخمسة عشر قبل نهاية يونيو الجارى، بعد تلقى ترشيحات شركاته الأعضاء.

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة «gig» أنه تم تشكيل لجنة تمثل رؤساء ونواب اللجان الفنية لاختيار الأعضاء من بين الترشيحات التى أرسلتها شركات التأمين، ويتبع الاتحاد 15 لجنة منها 8 فنية فى تأمينات الممتلكات، واثنتين فى تأمينات الأشخاص، و5 لجان عامة.

وأضاف أنه سوف يتم عرض نتائج أعمال اللجنة على المجلسين التنفيذيين لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ومجلس تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وتقوم المجالس التنفيذية وفقا للنظام الأساسى للاتحاد بتشكيل اللجان الفنية اللازمة لحسن سير العمل وتحقيق الأهداف، وإقرار خطة عملها ومتابعتها والنظر فى التقارير الربع سنوية التى يقدمها الأمين العام للاتحاد عن الموضوعات التى تتم مناقشتها فى اللجان المشار اليها.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سوف يحسم تشكيل اللجان قبل نهاية الشهر الجارى، وفقا للنظام الأساسى بإقرار الضوابط ومعايير اختيار الأعضاء التى يضعها المجلسان التنفيذيان، مشيرا إلى أن مدة العضوية بها 4 سنوات ويجوز تجديدها لمدد أخرى.

ونص النظام الأساسى للاتحاد على قيام كل مجلس تنفيذى بتشكيل عدد من اللجان الفنية لمعاونته فى القيام باختصاصاته، وتتكون من 7 أعضاء على الأقل ،و9 على الأكثر يختارهم من بين المرشحين من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى، وفقا للضوابط والمعايير التى يقرها مجلس إدارة الاتحاد ويحدد المجلس التنفيذى رئيس اللجنة ونائبه من بينهم.

وتختص كل لجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى النظام الأساسى، وفقا لما تحدده المجالس التنفيذية، وتعرض اللجنة التوصيات التى تنتهى إليها على المجلس التنفيذى المختص.

وتشمل تأمينات الممتلكات 8 لجان وهى الحريق والبحرى (بضائع) والبحرى (وحدات)، والسيارات والحوادث المتنوعة والهندسية، بجانب لجنة تأمينات الرعاية الصحية وإعادة التأمين، فيما تشمل لجان تأمينات الأشخاص (الحياة) لجنتين وهما تأمينات الأشخاص والخبرة الإكتوارية وتأمينات الحياة الجماعى. وهناك 5 لجان عامة تتبع الاتحاد وهى لجنة مسئولى إعداد القوائم المالية بالشركات والتأمين متناهى الصغر، والتأمين المستدام والتثقيف المالى والوعى التأمينى فضلا عن لجنة الحاسب الآلى ونظم المعلومات